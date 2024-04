DE SU ÁLBUM 'REASONABLE WOMAN'

Escucha 'I Had a Heart', la canción de Sia en la que Rosalía figura como compositora

Este viernes 3 de mayo estará disponible el nuevo álbum solista de Sia desde This is Acting, que data de 2016. Después de mostrar varios adelantos, sale a la luz un pequeño snippet de la canción en la que colabora discretamente con Rosalía, 'I Had A Heart'.