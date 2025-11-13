Los españoles nominados a los Latin Grammy 2025

Los Latin Grammy2025 entregan sus galardones esta noche desde Las Vegas y España tiene muchas papeletas para alzarse con varios premios. Aunque Bad Bunny parte como favorito de la ceremonia con un total de 12 nominaciones, hay 21 artistas españoles que podrían llevarse un gramófono.

Este año, España cuenta con 30 nominaciones y cinco cantantes que aparecen en más de una sola categoría. Ese es el caso de Alejandro Sanz, que compite a Grabación del año y Canción del año por Palmeras en el jardín y a Álbum del año y Mejor álbum pop contemporáneo por ¿Y ahora qué?, su último disco que tendrá una versión ampliada. Además, el madrileño aspira a llevarse su quinto Grammy en 2026.

Con tres nominaciones, el país cuenta con Leiva y Judeline. Por su parte, suman dos nominaciones Aitana y Nathy Peluso, que tiene triple nacionalidad: argentina, española e italiana. Además, compiten con una nominación artistas como Dani Martín, Joaquín Sabina, Guitarricadelafuente, Valeria Castro y muchos más.

A continuación, la lista completa de artistas españoles nominados a los Latin Grammy 2025 y las categorías en las que compiten:

Alejandro Sanz

Grabación del año - Palmeras en el jardín

- Canción del año - Palmeras en el jardín

- Álbum del año - ¿Y ahora qué?

- Mejor álbum pop contemporáneo - ¿Y ahora qué?

Leiva

Mejor álbum de rock - Gigante

- Mejor canción pop/rock - Ángulo muerto

- Mejor diseño de empaque - Gigante

Judeline

Mejor álbum de música alternativa - Bodhiria

- Mejor canción alternativa - Joropo

- Mejor ingeniería de grabación para un álbum - Bodhiria

Aitana

Mejor álbum pop contemporáneo - Cuarto azul

- Mejor diseño de empaque - Cuarto azul

Nathy Peluso

Mejor interpretación urbana/fusión urbana - De Maravisha con Tokischa

- con Tokischa Mejor canción urbana - Xq Eres Así con Álvaro Díaz

Yerai Cortés

Mejor nuevo artista

Dani Martín

Mejor álbum de pop/rock - El último día de nuestras vidas

Rusowsky

Mejor álbum de música alternativa - DAISY

Joaquín Sabina

Mejor canción pop/rock - Un último vals

Guitarricadelafuente

Mejor video musical versión corta - Full Time Papi

Valeria Castro

Mejor álbum cantautor - el cuerpo después de todo

Sílvia Pérez Cruz

Mejor álbum folclórico - Lentamente con Juan Falú

Vera GRV

Mejor video musical versión corta - Cura pa mi alma

Rafael Serrallet

Mejor álbum instrumental - Y El Canto De Todas con Lviv Philharmonic

Andrés Barrios

Mejor álbum de música flamenca - KM.0

Las Migas

Mejor álbum de música flamenca - Flamencas

Kiki Morente

Mejor álbum de música flamenca - Azabache

Ángeles Toledano

Mejor álbum de música flamenca - Sangre Sucia

Ausiàs Parejo

Mejor álbum de música clásica - Brouwer, Erena & Others: Guitar Works

Susana Gómez Vázquez

Mejor álbum de música clásica - Sisters Of The Moon

Isabel Dobarro