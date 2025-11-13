Los españoles nominados a los Latin Grammy 2025
España tiene bastantes opciones en los Latin Grammy 2025, donde 21 artistas nacionales como Alejandro Sanz, Leiva, Judeline o Aitana suman un total de 30 nominaciones.
Los Latin Grammy2025 entregan sus galardones esta noche desde Las Vegas y España tiene muchas papeletas para alzarse con varios premios. Aunque Bad Bunny parte como favorito de la ceremonia con un total de 12 nominaciones, hay 21 artistas españoles que podrían llevarse un gramófono.
Este año, España cuenta con 30 nominaciones y cinco cantantes que aparecen en más de una sola categoría. Ese es el caso de Alejandro Sanz, que compite a Grabación del año y Canción del año por Palmeras en el jardín y a Álbum del año y Mejor álbum pop contemporáneo por ¿Y ahora qué?, su último disco que tendrá una versión ampliada. Además, el madrileño aspira a llevarse su quinto Grammy en 2026.
Con tres nominaciones, el país cuenta con Leiva y Judeline. Por su parte, suman dos nominaciones Aitana y Nathy Peluso, que tiene triple nacionalidad: argentina, española e italiana. Además, compiten con una nominación artistas como Dani Martín, Joaquín Sabina, Guitarricadelafuente, Valeria Castro y muchos más.
A continuación, la lista completa de artistas españoles nominados a los Latin Grammy 2025 y las categorías en las que compiten:
Alejandro Sanz
- Grabación del año - Palmeras en el jardín
- Canción del año - Palmeras en el jardín
- Álbum del año - ¿Y ahora qué?
- Mejor álbum pop contemporáneo - ¿Y ahora qué?
Leiva
- Mejor álbum de rock - Gigante
- Mejor canción pop/rock - Ángulo muerto
- Mejor diseño de empaque - Gigante
Judeline
- Mejor álbum de música alternativa - Bodhiria
- Mejor canción alternativa - Joropo
- Mejor ingeniería de grabación para un álbum - Bodhiria
Aitana
- Mejor álbum pop contemporáneo - Cuarto azul
- Mejor diseño de empaque - Cuarto azul
Nathy Peluso
- Mejor interpretación urbana/fusión urbana - De Maravisha con Tokischa
- Mejor canción urbana - Xq Eres Así con Álvaro Díaz
Yerai Cortés
- Mejor nuevo artista
Dani Martín
- Mejor álbum de pop/rock - El último día de nuestras vidas
Rusowsky
- Mejor álbum de música alternativa - DAISY
Joaquín Sabina
- Mejor canción pop/rock - Un último vals
Guitarricadelafuente
- Mejor video musical versión corta - Full Time Papi
Valeria Castro
- Mejor álbum cantautor - el cuerpo después de todo
Sílvia Pérez Cruz
- Mejor álbum folclórico - Lentamente con Juan Falú
Vera GRV
- Mejor video musical versión corta - Cura pa mi alma
Rafael Serrallet
- Mejor álbum instrumental - Y El Canto De Todas con Lviv Philharmonic
Andrés Barrios
- Mejor álbum de música flamenca - KM.0
Las Migas
- Mejor álbum de música flamenca - Flamencas
Kiki Morente
- Mejor álbum de música flamenca - Azabache
Ángeles Toledano
- Mejor álbum de música flamenca - Sangre Sucia
Ausiàs Parejo
- Mejor álbum de música clásica - Brouwer, Erena & Others: Guitar Works
Susana Gómez Vázquez
- Mejor álbum de música clásica - Sisters Of The Moon
Isabel Dobarro
- Mejor álbum de música clásica - Kaleidoscope. Contemporary piano music by female composers from around the world