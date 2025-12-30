Esta es la mejor canción de 2025, según los oyentes de Europa FM

Termina 2025 y echamos la vista atrás. Toca repasar todo lo que nos ha dejado este año y en cuestión de música hemos disfrutado de grandes lanzamientos, entre los que cuesta elegir qué canción ha marcado estos últimos 12 meses.

Los oyentes de Europa FM se han atrevido a hacerlo en la encuesta que hemos abierto en nuestra web para elegir la mejor canción de 2025 y no han dudado en colocar Mi nombre de Leire Martínez como la ganadora, por delante de 6 de febrero de Aitana y Sorry I'm Here For Someone Else de Benson Boone.

'Mi nombre', la mejor canción de 2025 para los oyentes de Europa FM

En el mes de abril empezó la andadura en solitario de Leire Martínez seis meses después de su repentina y polémica salida de La Oreja de Van Gogh. "Yo no he firmado el comunicado", decía la cantante en octubre de 2023, días después de que la banda hiciese pública su marcha a través de un texto publicado en redes sociales.

Tras las noticias empezaron las especulaciones sobre el motivo de la separación —siempre circulando en el aire el rumor de la vuelta de Amaia Montero— y con la llegada de este single se acabaron de un plumazo.

Leire se desahoga en su letra confirmando que no fue una separación de mutuo acuerdo ("las emociones están ligadas al enfado y a cierta decepción") y da un paso al frente para mostrar lo que está por venir en esta nueva etapa con nuevos sonidos y estilos de los que podremos disfrutar a partir del 20 de febrero, fecha de lanzamiento de su disco Historias de aquella niña.

Mi nombre, una de las canciones más radiadas en Europa FM en 2025, invita a bailar con un ritmo pop-rock melódico sobre el que destaca la voz de la artista, que no duda en mandar un mensaje a sus excompañeros.

"Sabes que yo | aunque duela no voy a olvidar | esos años y siempre serás | bienvenido a este lugar | en el que nunca fui tuya | búscate a alguien que me sustituya", canta haciendo un claro guiño a El último vals, su primera canción en La Oreja de Van Gogh, y a sabiendas que pronto habrá otra (Amaia Montero) en su lugar.

Aitana, Benson Boone, Rosalía y más

Leire Martínez ha conseguido colocarse primera en el ranking de Europa FM en el que le siguen Aitana, Benson Boone, Rosalía y Taylor Swift por este orden.

6 de febrero de Aitana ha sido uno de los lanzamientos más esperados de 2025 y se coloca como la segunda mejor canción del año en esta lista. Aunque llegó en mayo, los fans de la cantante de Cuarto Azu l esperaban el tema desde febrero cuando lo escucharon en un adelanto del documental Aitana: Metamorfosis . A partir de entonces la pidieron sin parar y una vez en plataformas lo han convertido en uno de los himnos del año, con permiso de Superestrella , otro de los grandes hits de su último disco.

Benson Boone sube de tercero al podium con Sorry I'm Here For Someone Else , un tema pop-rock sintético que sirvió como adelanto de su segundo disco y que se ha convertido en una de las canciones más virales de 2025. La canción habla de un amor a destiempo, cuando estás enganchado a alguien que ya ha salido de tu vida.

Del final de una relación, aunque en términos de despecho, habla Rosalía en LA PERLA , cuarta esta lista y sin duda el gran éxito de LUX . El día de su lanzamiento consiguió 4,5 millones de reproducciones y alcanzó el puesto número cinco del Top 50 mundial de Spotify.

Otra diva cierra el Top 5 del ranking de las mejores canciones de 2025: Taylor Swift. The Fate of Ophelia se ha convertido en la quinta más votada por los oyentes de Europa FM, que han querido reconocer el single del último disco de la cantante (The Life of a Showgirl) que se inspira en esta canción en Hamlet de Shakespeare.

Consulta a continuación cómo ha quedado el ranking general y escucha todas las canciones de la lista.