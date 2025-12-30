Esta es la mejor canción de 2025, según los oyentes de Europa FM
Los lanzamientos musicales han marcado 2025 con grandes discos como LUX de Rosalía, The Life of a Showgirl de Taylor Swift o GIGANTE de Leiva. También ha habido grandes singles como Mi nombre, Tu Cuerpo en Braille o Anxiety y una canción que se ha alzado como la mejor del año para los oyentes de Europa FM. Descubre cuál ha sido la ganadora de nuestra encuesta y cómo ha quedado el ranking general.
Termina 2025 y echamos la vista atrás. Toca repasar todo lo que nos ha dejado este año y en cuestión de música hemos disfrutado de grandes lanzamientos, entre los que cuesta elegir qué canción ha marcado estos últimos 12 meses.
Los oyentes de Europa FM se han atrevido a hacerlo en la encuesta que hemos abierto en nuestra web para elegir la mejor canción de 2025 y no han dudado en colocar Mi nombre de Leire Martínez como la ganadora, por delante de 6 de febrero de Aitana y Sorry I'm Here For Someone Else de Benson Boone.
'Mi nombre', la mejor canción de 2025 para los oyentes de Europa FM
En el mes de abril empezó la andadura en solitario de Leire Martínez seis meses después de su repentina y polémica salida de La Oreja de Van Gogh. "Yo no he firmado el comunicado", decía la cantante en octubre de 2023, días después de que la banda hiciese pública su marcha a través de un texto publicado en redes sociales.
Tras las noticias empezaron las especulaciones sobre el motivo de la separación —siempre circulando en el aire el rumor de la vuelta de Amaia Montero— y con la llegada de este single se acabaron de un plumazo.
Leire se desahoga en su letra confirmando que no fue una separación de mutuo acuerdo ("las emociones están ligadas al enfado y a cierta decepción") y da un paso al frente para mostrar lo que está por venir en esta nueva etapa con nuevos sonidos y estilos de los que podremos disfrutar a partir del 20 de febrero, fecha de lanzamiento de su disco Historias de aquella niña.
Mi nombre, una de las canciones más radiadas en Europa FM en 2025, invita a bailar con un ritmo pop-rock melódico sobre el que destaca la voz de la artista, que no duda en mandar un mensaje a sus excompañeros.
"Sabes que yo | aunque duela no voy a olvidar | esos años y siempre serás | bienvenido a este lugar | en el que nunca fui tuya | búscate a alguien que me sustituya", canta haciendo un claro guiño a El último vals, su primera canción en La Oreja de Van Gogh, y a sabiendas que pronto habrá otra (Amaia Montero) en su lugar.
Aitana, Benson Boone, Rosalía y más
Leire Martínez ha conseguido colocarse primera en el ranking de Europa FM en el que le siguen Aitana, Benson Boone, Rosalía y Taylor Swift por este orden.
- 6 de febrero de Aitana ha sido uno de los lanzamientos más esperados de 2025 y se coloca como la segunda mejor canción del año en esta lista. Aunque llegó en mayo, los fans de la cantante de Cuarto Azul esperaban el tema desde febrero cuando lo escucharon en un adelanto del documentalAitana: Metamorfosis. A partir de entonces la pidieron sin parar y una vez en plataformas lo han convertido en uno de los himnos del año, con permiso de Superestrella, otro de los grandes hits de su último disco.
- Benson Boone sube de tercero al podium con Sorry I'm Here For Someone Else, un tema pop-rock sintético que sirvió como adelanto de su segundo disco y que se ha convertido en una de las canciones más virales de 2025. La canción habla de un amor a destiempo, cuando estás enganchado a alguien que ya ha salido de tu vida.
- Del final de una relación, aunque en términos de despecho, habla Rosalía en LA PERLA, cuarta esta lista y sin duda el gran éxito de LUX. El día de su lanzamiento consiguió 4,5 millones de reproducciones y alcanzó el puesto número cinco del Top 50 mundial de Spotify.
- Otra diva cierra el Top 5 del ranking de las mejores canciones de 2025: Taylor Swift. The Fate of Ophelia se ha convertido en la quinta más votada por los oyentes de Europa FM, que han querido reconocer el single del último disco de la cantante (The Life of a Showgirl) que se inspira en esta canción en Hamlet de Shakespeare.
Consulta a continuación cómo ha quedado el ranking general y escucha todas las canciones de la lista.
¡Vota por tu canción favorita del 2025!
- 1
Leire Martínez - 'Mi Nombre'
Tras su etapa en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha iniciado su carrera en solitario con una carta de presentación perfecta: 'Mi nombre'. En esta canción, la artista reivindica su figura y su propia identidad.
- 2
Aitana - '6 de febrero'
Este himno de 2025 podría haberse quedado en un cajón si los fans de Aitana no la hubieran pedido con tanto ahínco. Así, esta canción se ha convertido en una oda al desamor de primer nivel.
- 3
Benson Boone - 'Sorry I'm Here For Someone Else'
Hace mucho que Benson Boone confirmó que su talento va mucho más allá de 'Beautiful Things', su éxito de 2024. Este año, el estadounidense ha seguido triunfando con 'Sorry I'm Here For Someone Else', un sencillo de su segundo disco.
- 4
Rosalía con Yahritza Y Su Esencia - 'La Perla'
Si hubiera que elegir a la protagonista de los dos últimos meses de 2025, esa sería Rosalía. Tras el lanzamiento de su aclamado disco 'LUX', una canción destacó por encima del resto: 'La Perla', un tema divertido sobre un "terrorista emocional".
- 5
Taylor Swift - 'The Fate of Ophelia'
Los últimos meses del 2025 han estado copados por el nuevo éxito de Taylor Swift, 'The Fate of Ophelia', donde la estrella estadounidense refleja su vida en la muerte del personaje ficticio de 'Hamlet'.
- 6
Huntr/x - 'Golden'
Este 2025, la canción más viral en todo el mundo pertenece a una banda sonora. En concreto, a la de la película de animación 'KPop Demon Hunters', donde suena este éxito interpretado por el grupo de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami.
- 7
Lady Gaga - 'Abracadabra'
La estrella estadounidense enfrenta la muerte y el amor en 'Abracadabra', el himno incontestable de su último álbum: 'MAYHEM'. Su estribillo pegadizo y su hipnótico videoclip elevan esta canción como una de las más destacadas del 2025.
- 8
Dani Martín - 'Carpe Diem'
El madrileño ha regalado este año una de sus composiciones más sinceras, 'Carpe Diem'. En ella, Dani Martín reconoce sus errores para pedirle perdón a una mujer del pasado.
- 9
Nil Moliner - 'NEXO 04. Tu cuerpo en braille'
El barcelonés ha arrasado este año con el primer sencillo de su próximo álbum, 'NEXO 04. Tu cuerpo en braille', donde narra una relación tóxica con un sonido inspirado en El Canto del Loco y Pereza.
- 10
Leiva - 'El polvo de los días raros'
El séptimo disco de Leiva incluye esta bonita declaración de amor a su hermano Juancho, con quien comparte su amor por la música. "De repente, la ciudad huele demasiado a ti", dice el estribillo.
- 11
Antonio Orozco con Dani Martín - 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'
Tras el estreno de la versión original en 2024, Antonio Orozco ha querido colaborar con Dani Martín este año a través del primer sencillo de su último disco. En ella, el artista le dedica unas preciosas palabras a su hija Antonella.
- 12
Doechii - 'Anxiety'
En 2019, la estadounidense Doechii grabó un sample de 'Somebody Used To Know', el éxito de Gotye y Kimbra. Seis años después, la rapera ha querido republicar su versión tras hacerse viral en TikTok, y lo cierto es que esa estrategia le ha valido un hueco en las emisoras de Europa FM.