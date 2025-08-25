La portada favorita del nuevo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Show Girl', según nuestros lectores

El anuncio del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, revolucionó las redes con todo tipo de reacciones, memes y opiniones, siendo la portada del disco la principal protagonista. La gran cantidad de portadas alternativas han despertado una infinidad de opiniones acerca de cuál es el mejor diseño de todos —incluido el original—, siendo algunas de ellas muy odiadas.

En total, Taylor Swift publicó seis portadas distintas: primero cuatro —la original y otras tres alternativas—, y luego dos diseños alternativos. Nunca antes una portada de Taylor había causado tanto revuelo en redes, principalmente por las poses de Taylor, el diseño en forma de collage, la elección del tipo de letra o la poca claridad en cuanto al color asociado con esta nueva era.

No obstante, algunas portadas han encantado a muchos de los fans por el significado que poseen, siendo incluso más aclamadas las portadas alternativas que la original.

Vuestra favorita

Pero vosotros habéis votado y aquí hay una clara ganadora: Sweat and Vanilla Perfume, la portada original de The Life of a Showgirl. En segundo lugar, ha quedado It's Beautiful; en tercer lugar, The Shiny Bug Edition; en cuarto, It's Rapturous; en quinto puesto, It's Frightening; y la última de todas, Baby That's Show Business, la última versión publicada.