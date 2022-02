Esta es la posición final de Cristina Ramos y quién representará a San Marino en Eurovisión 2022

La cantante española Cristina Ramos lo dio todo sobre el escenario de Una voce per San Marino , pero no fue suficiente para convertirse en la representante del país en Eurovisión 2022 .

Este sábado San Marino ha elegido al representante del Festival de la Canción que irá a Turín el próximo mes de mayo y, aunque todas las esperanzas de los eurofans españoles estaban puestas en Cristina Ramos, finalmente la cantante de Gran Canaria no representará a San Marino en Eurovisión 2022.

La ganadora de la primera edición de Got Talent España, que participaba en el festival Une voce per San Marino, no llegó a entrar en el top 10 de la clasificación general con Heartless game, una canción en la que combinaba la lírica y el rock para hacer despliegue de su gran voz.

De esta manera, al igual que Ana Mena en el Festival de San Remo, Cristina Ramos se queda sin recompensa para su gran talento y no estará presente en la próxima edición de 2022. Eso sí, nos deja un gran tema con el que sus fans estarán más que satisfechos, pues representa todo lo que se podría esperar de una voz como la suya.

¿Quién será el representante de San Marino en Eurovisión 2022?

Por su parte, San Marino ya ha seleccionado al que será su candidato en la próxima edición del Festival de Eurovisión en Turín. El seleccionado ha sido Achille Lauro, que ha ganado la primera edición de Une voce per San Marino, la preselección organizada por la cadena pública de la Serenísima República, con Stripper, una canción rock interpretada en italiano.

Achille Lauro, que ya participó en la pasada edición del Festival de San Remo, consiguió el billete para Turín 2022 después de conseguir el apoyo mayoritario del jurado profesional, imponiéndose a Burak Yeter & Alessandro Coli y Aaron Sibley, los otros artistas más votados por el panel de expertos conformado Mogol, Simon Lee, Clarissa Martinelli, Susanne Georgi y Dino Stewart.

El objetivo, de momento, será conseguir el pase de San Marino a la gran final de la próxima edición del Festival de Eurovisión. Así lo hicieron en la pasada edición de 2021, donde Senhit y Flo Rida obtuvieron el puesto 22º gracias a los 50 puntos –37 de los jurados profesionales y 13 del televoto– que consiguió su canción Adrenalina durante la final del Festival celebrado en Rotterdam.