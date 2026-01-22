Estas son las cinco canciones que Zayn ha estrenado en su residencia de Las Vegas: los títulos y los vídeos

Zayn Malik, en su primer concierto en Las Vegas. | Getty Images

Zayn Malik ha aprovechado sus shows en Las Vegas, donde estrenó una residencia de siete noches el pasado martes 20 de enero, para lanzar nueva música.

El exintegrante de One Direction hizo toda una declaración de intenciones en su primera noche al estrenar cinco canciones que previsiblemente formen parte de su quinto álbum de estudio, incluida Die For Me, un descarte del disco FOUR de la banda británica.

El setlist de sus conciertos está compuesto por 20 canciones y, aunque las novedades se presentaron como unreleased, por fin tenemos los títulos oficiales de los próximos lanzamientos.

Nusrat, Used To The Blues, Fatal, Take Turns y Die For Me son las nuevas canciones del británico que ya podemos escuchar gracias a los fans de Malik que han compartido vídeos en redes sociales. ¡No te las pierdas!

Nusrat

Used to the Blues

Fatal

Take Turns

Die For Me

Zayn cerró siete noches en Las Vegas. Sus conciertos serán los días 20, 21, 24, 25, 28, 30 y 31 de enero.