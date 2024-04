Este es el mejor disco de Shakira, según la revista 'Billboard'

Tras un parón de siete años, Shakira estrenó hace un par de semanas su disco Las mujeres ya no lloran.

Con el tirón de su sesión con Bizarrap y una mochila de desagradables episodios personales a sus espaldas, la colombiana se ha embarcado en un proyecto empoderante e íntimo que pretende monetizar las desgracias y convertir esas emociones tristes en talento y creatividad.

Desde 1990, la intérprete de Waka Waka ha ido experimentando con el sonido pasando por las baladitas a guitarra, los ritmos árabes y étnicos de Latinoamérica hasta un estilo próximo al reggaeton o urbano. Disco tras disco, ha sido capaz de moldear su arte y adaptarlo incluso a su propio estado de ánimo, como se observa en las letras de sus canciones.

A modo homenaje por su brillante carrera, la revista especializada en música Billboard ha elaborado un ranking con los diez álbumes que Shakira ha estrenado desde 1995, excluyendo los dos primeros, Magia (1991) y Peligro (1993), por estar descatalogados. ¡Te revelamos cuáles son los mejores!

1. ¿Dónde Están Los Ladrones? (1998)

Billboard considera que su segundo disco ¿Dónde Están Los Ladrones?, estrenado en 1998, es el mejor exponente de su trayectoria porque desata una vorágine de energía contagiosa, mezclando pop con infusión de mariachi y la frialdad del rock latino.

Con solo 21 años, no solo mostró su personalidad rockera bohemia, sino también una voz como ninguna otra: un vibrato profundo que dejó a los oyentes hechizados.

Desde Ciega, sordomuda, Inevitable, Tú, Octavo día u Ojos así son algunas de las canciones que la revista destaca por su originalidad y composición.

2. Pies Descalzos (1995)

Pies Descalzos ha logrado conquistar los oídos de los críticos de Billboard y lo destacan por haber conseguido ponerla en el mapa internacional con un sonido pop-rock asertivo mezclado con elementos de dancehall, bossa nova o bachata.

Consolidó a la cantautora de 18 años como una estrella en ascenso en América Latina y más allá.

3. Servicio de lavandería (2001)

Con Servicio de lavandería (2001), Shakira tuvo su primer contacto con las canciones en inglés y comenzó su conquista formal del mercado de habla inglesa con el primer sencillo Whenever, Wherever. Gracias al videoclip de este, reveló que no solo era una gran intérprete, sino también una bailarina fascinante, haciendo alarde de sus icónicos movimientos de baile de danza del vientre.

4. Las mujeres ya no lloran (2024)

La transformación y la metamorfosis artística y personal de la colombiana en Las mujeres ya no lloran (2024) marcan un capítulo fundamental en su carrera, destacando su resurgimiento como un fénix que resurge de las cenizas.

Reafirma la premisa de su despedida sin complejos, todo mientras continúa creando melodías y letras que evocan dolor, pasión y encanto.

5. Fijación Oral, vol. 1 (2005)

Cierra el Top 5 su disco de 2005 Fijación Oral, vol. 1, un álbum que llegó cuando Shakira ya había logrado convertirse en una estrella internacionalmente. En aquel entonces, aprovechó para volver a cantar en español y colaborar con artistas como Alejandro Sanz.

El Dorado (2017) ocupa el sexto lugar, seguido de Fijación oral, vol. 2 (2005), Sale el sol (2010), She Wolf (2009) y finalmente Shakira (2014).

