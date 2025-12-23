De Estopa y Edurne a los Jonas Brothers: los artistas que celebran la Navidad con nueva música | Europa FM

¿Qué sería de la Navidad sin música? ¿Qué sería de las reuniones familiares, de las fiestas o de las jornadas de compras sin los machacones ritmos, los pegadizos estribillos o las melancólicas letras de amor y paz de los villancicos?

Si tuviésemos que construir la playlist definitiva para estas navidades, en ella no podrían faltar temas tradicionales, en cualquier versión, como Noche de paz o El tamborilero y tampoco los grandes clásicos de la música más moderna como All I Want for Christmas Is You, de la icónica Mariah Carey, o el bailable Last Christmas, de Wham!, Aunque también deberíamos añadir otros más actuales, esas canciones que los artistas componen cada año para sonar en las celebraciones de sus seguidores.

¿Y qué hay de nuevo este año en el escenario musical navideño? Pues aquí algunas de las novedades musicales que han llegado en las últimas semanas para amenizar las navidades.

David Bisbal y 'Todo es posible en Navidad'

Se puede afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el almeriense se ha convertido en parte de la banda sonora oficial de nuestra Navidad. Prueba de ello es que David Bisbal ha vivido su momento más importante del año estas últimas semanas desde que el 15 de noviembre comenzó su gira Todo es posible en Navidad con parada en nueve ciudades —Almería, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Málaga, Granada, Madrid y Barcelona— y con el último concierto en el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi.

Y si el año pasado nos hizo disfrutar y bailar al ritmo de Mi burrito sabanero, este año ha decidido ponerse melancólico versionando Navidad sin ti, una canción del mexicano Marco Antonio Solís, miembro de la formación Los Bukis.

Edurne y 'Navidad junto a ti'

Y si David Bisbal pasa una Navidad nostálgica sin la persona que ama, Edurne la vivirá feliz junto a ella porque así se llama el álbum que ha lanzado para acompañarnos en estas fiestas, Navidad junto a ti. “Uno de los sueños de mi vida siempre ha sido tener un álbum de villancicos, como los que escuchamos en casa cada invierno. Es mi época favorita del año y espero que os guste tanto como yo he disfrutado haciéndolo”, escribía en sus redes sociales para anunciar este trabajo.

El disco se compone de 11 canciones entre versiones de clásicos navideños, como Santa Claus is coming to town y Blanca Navidad, en la que cuenta con la colaboración de Pastora Soler, y nuevos temas, como Siempre es Navidad junto a ti, que estrenó en 2020 cuando estaba embarazada, y 5 para las 12.

Rosana y En Navidad

La cantautora canaria triunfó en la Navidad de 2001 con un optimista y alegre villancico, En Navidad. Pues casi 25 años después ha decidido versionarlo con aires más rockeros y luminosos, y con el título En Navidad 2025... Navidad en blanco.

Pero las novedades de Rosana van más allá pues esta canción navideña es un adelanto de un nuevo proyecto que irá revelando poco a poco y que ha titulado OMOW, Otro Mundo Nuestro Mundo. Además en enero también estrenará el documental Rosana, ¡Mejor vivir sin miedo!.

Gwen Stefani y 'Shake the Snow Globe'

La artista estadounidense Gwen Stefani ha inaugurado oficialmente su temporada navideña lanzando una reedición de su álbum You Make It Feel Like Christmas, que incluye dos nuevas canciones, una de ellas Shake The Snow Globe.

Esta canción, además, es la banda sonora de la nueva película navideña de Amazon, Oh. What. Fun., protagonizada por Michelle Pfeiffer, y su videoclip es una oda al color rosa y los brillos y una invitación a divertirse y disfrutar de la Navidad.

Blas Cantó y 'Noel'

El cantante y excomponente de Auryn quiere celebrar la Navidad con todos sus seguidores y para ello ha grabado el EP Noel. El nuevo trabajo de Blas Cantó incluye cinco canciones que, como si de un calendario de adviento se tratase, estrenó cada viernes desde el 14 de noviembre: Desierto en Navidad, Será Navidad, Muñeco de nieve, Todo vuelve a empezar y Nuestra última Navidad.

Será Navidad es, sin duda, la canción más especial pues se ha lanzado con un propósito solidario: apoyar el trabajo de Unicef en defensa de la infancia en todo el mundo. Con música y letra del murciano, para cantarla se han unido otros 20 artistas, entre ellos Pasión Vega, Sole Giménez, Ana Guerra, María Peláe, J Kbello, Nía, María Carrasco o José Otero.

Estopa y 'Villa&Ziko'

El espíritu navideño también se ha apoderado de los hermanos Muñoz y el pasado 5 de diciembre lanzaron su primer villancico, Villa&Ziko, que sumamos a nuestra lista de canciones para estas fiestas.

La canción, que pone música al anuncio navideño de Aena, está inspirada en la tradición de Extremadura, tierra natal de la familia de los artistas, y mezcla esa melodía popular con un estribillo al más puro estilo Estopa, o sea, al estilo de la rumba catalana.

El villancico se acompaña de un divertido videoclip en el que los dos hermanos van a un bazar chino a comprar los elementos para montar el Belén en el que caben, además del tradicional pesebre, esqueletos, robots y dos caganers, que son los propios José y David.

Jonas Brothers y 'A Very Jonas Christmas Movie'

El pasado 14 de noviembre Disney+ estrenó la película navideña Una Navidad muy Jonas Brothers, con los famosos hermanos como protagonistas e interpretándose a sí mismos. La banda sonora, como no podía ser de otra manera, también quedó en manos de los famosos hermanos y dio lugar a un álbum navideño perfecto para estas fiestas.

El disco de los Jonas Brothers incluye siete canciones inéditas y tres temas ya publicados, como Like It’s Christmas, en directo, Sucker y Coming Home This Christmas, junto a Kenny G.

Rozalén y 'Hator Hator'

Si en 2024, la cantautora manchega lanzó Tiempo de paz en colaboración con Castilla-La Mancha Media para convertirse en el himno de las navidades en la comunidad, este año Rozalén celebra estas fiestas con otra canción muy especial.

Se trata de Hator Hator, uno de los villancicos populares vascos más conocidos. En esta nueva y emocionante versión, la cantante de La puerta violetase atreve a cantar en euskera acompañada por el compositor y director de orquesta Fernando Velázquez.

Álex Ubago y 'Navidad, Navidad'

El cantante vitoriano Álex Ubago ha querido cerrar las celebraciones por sus 25 años en la música grabando un villancico muy especial. Para ello ha elegido una de las canciones clásicas de estas fechas, Jingle Bells, y la ha reescrito en español junto a Sofía Ellar.

Camilo y Evaluna, y 'Navidad en cada esquina'

El músico colombiano y su mujer también han escogido un clásico navideño, It's beggining to look a lot like Christmas, cantada por Michel Bublé o Frank Sinatra, para versionarlo a su estilo y hacerlo sonar en cada rincón esta Navidad. El resultado es una canción que invita a bailar, alternando estrofas en español con estrofas en inglés y a ritmo de salsa.

El videoclip de la canción muestra a Camilo y Evaluna decorando su hogar y cocinando platos típicos para celebrar que “llegó diciembre con su alegría”.

Kylie Minogue y 'Kylie Christmas (Fully Wrapped)'

Casi al mismo tiempo que la otra diva de la Navidad, Mariah Carey, la australiana estrenó la temporada de celebraciones y festividades anunciado el 10 de noviembre un nuevo disco para estas fechas: “¿Sabías que esta Navidad es el 10º aniversario de Kylie Christmas??? ¡¿QUÉEEE?! Solo tenía que grabar algunas canciones nuevas para celebrarlo. Cuatro de ellas, de hecho. Tantas versiones divertidas ahí fuera para ti, todas el 5 de diciembre”.

Y en el día prometido se lanzó Kylie Christmas (Fully Wrapped), con el que Kylie Minogue relanza su disco navideño de 2015, con sus clásicos como At Christmas, Let It Snow y 100 Degrees y cuatro temas inéditos, Hot In December, This Time Of Year, Office Party y XMAS.

Alba Morena y 'Otra Navidad'

La cantante catalana Alba Morena es una de las voces emergentes más prometedoras de nuestra música y también quiere formar parte de la Navidad de sus seguidores lanzando Otra Navidad.

La canción está compuesta, interpretada y producida por la artista que, siendo fiel a su estilo y su peculiar voz, se aleja un poco del alma festiva de los villancicos para dejar paso a la melancolía que muchas veces acompaña estas fechas por los que ya no están.

Célia Ruiz y 'Navidad, Navidad'

La cantautora gaditana Célia Ruiz lanzó el pasado 20 de noviembre una canción navideña, moderna, elegante y emocionante cargada de influencias de jazz y R&B que celebra la magia de volver a casa, los recuerdos familiares y la alegría de reencontrarse.

Navidad, Navidad es el título del tema que acompaña con un videoclip de estilo retro, como si de un programa navideño estadounidense de los años 50 se tratase.

“Cada mensaje, cada comentario, cada persona que lo ha compartido, que ha usado la canción o que simplemente se ha tomado un momento para escucharla… me está regalando una Navidad adelantada que no voy a olvidar”, escribía Célia Ruiz emocionada por la acogida de su especial villancico.