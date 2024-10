Estopa pone el broche de oro a sus 25 años en la música con su documental

Está claro que Estopa o, lo que es lo mismo, los hermanos Muñoz han dejado huella en el panorama musical español. Precisamente, 25 años de trayectoria han dado para mucho: nueve álbumes de estudio y varios reconocimientos entre los que cabe mencionar dos premios Ondas en la categoría musical al Mejor Artista y otro que premia su ¿La calle es tuya? como Mejor Álbum.

Hace unos días, pusieron punto y final a su Gira 25 aniversario,con la que los intérpretes de Como Camarón celebraron expresamente esa trayectoria que les ha llevado al Olimpo musical. Sin embargo, David y José Manuel Muñoz tenían un as bajo la manga: un documental en el que plasman el concierto en el Estadio Olímpico de Barcelona el pasado mes de julio, uno de los más especiales de su trayectoria.

El documental ya está disponible de la mano de Movistar +. En uno de sus avances, José revelaba, con el simpático tono que tanto le caracteriza, una pequeña anécdota: "Nos decían: Vosotros sois los de la raja. Y dijimos: ¿Ah, sí? Pues ahora no la vamos a cantar". Y estuvimos un par de giras que no la cantábamos, mira que tontos".

Lo trascendental de este concierto viene por su expectación. Tal y como recoge el diarioEl País, este directo fue un hito ya que consiguió llenar este recinto con una capacidad de 60.000 personas. Un concierto que los hermanos Muñoz califican como “el más importante de todos”.

“Pues está claro que todo esto nos supera, como superaría cualquier tío normal y corriente”, contaba David en el medio citado.

La reacción de sus fans

Tras el avance, lo cierto es que sus fans han inundado las redes sociales con comentarios de elogio hacia los hermanos Muñoz. En referencia a ese recuerdo que David cuenta en el tráiler, muchos no han dudado en rememorar lo que les provoca la mítica canción deLa raja de tu falda.

"Fue la primerísima canción que escuché de Estopa y me encanta", "Artistazos.... Sus conciertos de 10.... En el primer minuto ya tenían el público en el bolsillo"; "La mejor canción de la industria española", o "Son lo mejor" son solo algunos de los comentarios con los que no nos cabe duda de que sus fans se muestran tan fieles como hace 25 años.

Estopa X, regreso a La Española, el otro documental de los hermanos Muñoz

No obstante, esta no sería la primera obra audiovisual que acercan los intérpretes deMe quedaréa su público. Ya en 2009, presentaron Estopa X, regreso a La Española, un documental con el que echan la vista atrás a través de sus allegados. De la mano de Buenafuente, los hermanos Muñoz se sumergen en sus inicios y deleitan a su público con un concierto acústico en el bar La Española de Cornellá.