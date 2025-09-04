Estopa, protagonista del espectáculo piromusical de La Mercè 2025

La Mercè 2025se despide con Estopa. Los hermanos Muñoz son los encargados de poner la música del espectáculo piromusical de autor programado para la última jornada de fiestas.

El dúo de Cornellà sigue la estela de Rosalía, que asumió este papel en 2024, y se encargará de elegir la banda sonora que sonará el domingo 28 de septiembre mientras el cielo de la ciudad se ilumina con fuegos artificiales.

La cita programada para poner fin a la Fiesta Mayor de Barcelona será a las 22:00 horas en la avenida de María Cristina, el mismo espacio que acogerá el día anterior el gran Concierto Europa FM de La Mercè.

El sábado 27 de septiembre cuatro grupos participan en la fiesta, que arranca a las 20:30 horas con los DJs de Europa FM y seguirá con los conciertos de los artistas locales Classe B y 31FAM y los shows de Marlena y La La Love You.

Pirotecnia de Autor con Estopa

David y José Muñoz han elegido una banda sonora que refleja su universo más íntimo, con temas de otros artistas y algunos propios, y establezca también un diálogo armónico y poderoso con los fuegos artificiales de Pirotecnia Igual.

En el año 2023 se organizó por primera vez lo que se ha bautizado Piromusicales de autor, en los que una entidad de la ciudad o un artista concreto se hace cargo de elegir la música que acompaña el espectáculo pirotécnico. El año 2023 fue un festival Sónar que cumplía treinta años de vida y en 2024 fue Rosalía, que ese año eligió la Mercè para el estreno de su nuevo tema Omega, que la estrella canta con Ralphie Choo.