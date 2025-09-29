Estopa y The Tyets estrenan la rumba en catalán 'Camila' durante el Piromusical de La Mercè 2025

El espectáculo Piromusical de La Mercè se ha convertido en el espacio perfecto para que los artistas estrenen nuevas canciones. Si en 2024 lo hizo Rosalía al hacer sonar por primera vez Omega, este 2025 han hecho lo propio los hermanos Muñoz.

Estopa aprovechó el show para estrenar Camila, una animada rumba en catalán en la que colaboran con el grupo de Mataró The Tyets.

"Ha pasado mucho tiempo en un cajón, pero ha llegado el momento", dice el texto que acompaña la publicación hecha por la banda catalana para compartir el videoclip en redes ."Esperamos que se convierta en tu banda sonora este 2025".

La canción era uno de los platos más esperados del espectáculo ya que dos semanas antes de su celebración, Estopa había anunciado el lanzamiento de un tema "muy cañero" con "el grupo más importante de la nueva hornada de la música en catalán" durante el show.

La canción puso el broche final a una noche de música y fuegos artificiales. Camila fue el último tema en sonar mientras el cielo de Barcelona se teñía de colores. Puedes ver el momento de la presentación a partir del minuto 36:50 del vídeo.