Estopa se une a The Tyets con 'Camila', una colaboración que estrenarán en La Mercè | Instagram

Cataluña está de celebración con una unión de millones: Estopa y The Tyets anuncian su colaboración Camila, una canción que mezcla el talento de los grupos por todo lo alto.

Tal y como han anunciado a través de redes sociales, se trata de un nuevo single de la banda con los hermanos Muñoz como invitados estrella. Y para celebrarlo más a lo grande, los artistas estrenarán la canción el 28 de septiembre, durante el espectáculo Piromusical de las fiestas la Mercè en Barcelona.

"Tyetstopa es real. La colabo más loca del año", ha anunciado la banda catalana. "No os imagináis la ilusión que hace esto", han añadido en la publicación. Asimismo, han dejado claro que Camila "será un temazo".

Se trata de una gran sorpresa para los amantes de la música catalana. Y la canción no viene sola: junto al tema se estrena un videoclip a cargo de Zuzu films. Estará disponible a las 23:00 horas del 28 de septiembre.

La Mercè con Europa FM

Tan solo un día antes del espectáculo de Estopa, Europa FM celebra La Mercè con los artistas La La Love you, Marlena, Classe B y 31FAM. ¡No te pierdas este concepto frente a la Plaza de España de Barcelona!