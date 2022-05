Estos son los requisitos que han puesto a Laura Pausini para presentar Eurovisión 2022

Laura Pausini no se esperaba que la llamaran para Eurovisión 2022. La cantante italiana de 47 años se convierte en presentadora de esta edición junto al también cantante Mika y el presentador Alessandro Cattelan. "Cuando llegó la invitación, grité. Es el festival de música más visto en todo el mundo”, contó en una entrevista en Vertele sobre el día que la llamaron para asumir este reto.

La italiana, que en 1993 compitió en el festival de San Remo, se pone al frente de las semifinales del 10 y 12 de mayo y de la final el sábado 14 con "una mariposa en el estómago" y también con una serie de requisitos que le ha impuesto la organización del festival.

De esas exigencia habló la cantante y presentadora con Pablo Motos durante su reciente visita a El Hormiguero. Las cumple a rajatabla desde el mismo día en que la organización anunció quiénes formaban el trío de presentadores de esta edición.

Los dos requisitos de Eurovisión a Laura Pausini

Los requisitos son para Laura Pausini y sus compañeros Mika y Alessandro Cattelan.

"Desde que me anunciaron como presentadora de Eurovision 2022 no puedo reunirme con ningún concursante, ni dar mi opinión de las canciones. Que las tengo, pero no puedo hacerlas públicas. Solo voy a decir que es un honor presentar este espectáculo musical de toda Europa y mucha suerte a España", dijo Pausini a Motos.

En definitiva, durante estos más de dos meses, Laura Pausini ha tenido que limitar sus movimientos y adaptarse a estas exigencias: