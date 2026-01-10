Eva Amaral y Valeria Castro cantan 'El universo sobre mí' en el Movistar Arena de Madrid

"Este es probablemente el hito más grande de mi carrera", ha dicho Valeria Castro antes de su actuación con Eva Amaral, quien ha querido acompañar a la canaria durante el concierto más multitudinario de su trayectoria con 9000 personas en el público.

Tras tomarse un breve descanso por salud mental, Valeria Castro ha subido al escenario del Movistar Arena de Madrid este viernes 9 de enero, donde ha querido rendir un gran homenaje a sus inicios en la música, cuando grababa covers.

"Soy una mujer que empezó este proyecto aprendiendo de otros. Hace unos meses, en un punto bastante bajo de mis sensaciones, volví a recordaros una de esas canciones que versionaba. Me apetecía, en este recinto, cerrar un círculo con las versiones con las que empecé", ha dicho antes de empezar a tocar El universo sobre mí al teclado.

A los pocos segundos, Valeria Castro ha presentado de improviso a Eva Amaral, que ha llegado al escenario visiblemente emocionada por la interpretación de la canaria. Sin duda, su dúo ha sido el momento más efusivo del espectáculo, ya que muchos asistentes han querido vivir el momento poniéndose de pie.

Tras la "baja laboral" de Valeria Castro y las lágrimas de Eva Amaral, el estribillo del tema nunca sonó con tanta emoción y significado: "Quiero vivir, quiero gritar / Quiero sentir el universo sobre mí / Quiero correr en libertad / Quiero encontrar mi sitio".

"Esto no se lo vio venir nadie", ha comentado la canaria al despedir a la vocalista de Amaral. "Vaya sueño. Ese fue el primer disco que yo tuve en mi casa, el de Amaral".

Tanxugueiras, las otras invitadas de Valeria Castro

La otra gran sorpresa de la noche ha sido la aparición de Aida y Olaia, de Tanxugueiras, para interpretar su dúo: Hoxe, mañá e sempre.

"Yo solo quiero rodearme de gente que me aporte, y estas mujeres han sabido sostenerme cuando yo no he podido", ha dicho Valeria Castro para presentar a las gallegas.