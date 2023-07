Los exnovios a los que Ariana Grande dedica 'Thank U, next': de Big Sean a Mac Miller

Ariana Grande en 'Thank U, next' | YouTube

Ariana Grande estrenó Thank U, next en 2018, pero la canción sigue sonando tan fresca como el primer día. Inspirada en cuatro películas de su adolescencia, la artista compuso este tema como parte del disco que lanzaría el 8 de febrero de 2019 con el mismo nombre.

El single repasa su historial amoroso y poco a poco, ella se va dando cuenta que las parejas van y vienen pero la única persona que la acompañará durante toda la vida es ella misma. El mensaje de la canción es simplemente que hay que estar agradecido por tus exnovios porque todos te enseñan algo, sea bueno o malo.

No les habla desde el rencor, sino desde el optimismo y les da las gracias por cómo fue su relación, ya que ella ha aprendido y cada vez es más consciente de lo que quiere y no quiere en su vida.

Aunque la canción va mucho más allá y en ella habla concretamente de cuatro de sus exnovios y les manda un mensaje a cada uno de ellos. Repasamos los guiños de Ariana Grande a estos chicos en Thank U, next.

Big Sean (2014-2015)

En Thank U, next, Ariana le dedica la frase a su exnovio Big Sean, un rapero con el que estuvo saliendo ocho meses entre 2014 y 2015: 'Pensé que terminaría con Sean / Pero él no combinaba conmigo'.

Incluso en el videoclip incluyó una foto junto a él en un libro y escribió: "Muy mono y dulce (todavía podría recuperarlo)".

Big Sean es una de las primeras parejas conocidas de la cantante. Se conocieron grabando el tema Right therey surgió el amor, pero no duró demasiado.

En su momento, se rumoreó que él la habría dejado por ser demasiado "inmadura", pero al final ellos confirmaron que el verdadero motivo es que tenían las agendas demasiado ocupadas con sus respectivas carreras musicales y les resultaba inviable seguir juntos. Tras romper, siguieron siendo amigos.

Big Sean y Ariana Grande

Ricky Alvarez (2015-2016)

El segundo ex del que ella habla en la canción es Ricky Alvarez, el bailarín con el que salió entre 2015 y 2016. Su verso sobre él es: 'Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora las escucho y me dan risa'.

En el videoclip, incluye una foto con él y escribió: 'Un buen hombre / increíble bailarín / amigos para siempre'.

Thank u next

Ariana Grande y Ricky Alvarez se conocieron en 2014 cuando él se unió como bailarín a su gira Honeymoon Tour. Rápidamente se hicieron amigos, pero hasta 2015 no empezaron a salir.

Según explicó el portal Hollywood Life, el motivo de la ruptura fue que ella quería dar un cambio a su vida y dejar atrás todo lo que no fuera imprescindible. Fuentes cercanas a la cantante aseguraron que Ricky pertenecía a la "vieja Ariana" y que no tenía cabida en el proceso de limpieza y reestructuración que la cantante quería hacer en su vida.

Mac Miller (2016-2018)

'Me gustaría poder decir gracias a Malcolm / Porque él era un ángel' es la frase que Ariana Grande utiliza para hablar de Mac Miller, con el que salió desde 2016 hasta 2018.

Se conocían desde hacía mucho tiempo y colaboraron en 2013 en la canción The wayy lo hicieron de nuevo en 2016 para My favourite part. Ella misma dijo que se querían desde siempre porque eran fan del otro, pero no fue hasta 2016 cuando estaban listos para estar juntos.

Fue él quien la apoyó en 2017 cuando ella más lo necesitaba: el atentado terrorista durante un concierto suyo en Manchester. En 2018, los dos pusieron fin a su relación de mutuo acuerdo y acordaron seguir siendo grandes amigos. "Lo respeto y lo adoro sin cesar y estoy agradecida de tenerlo en mi vida en cualquier forma, en todo momento, independientemente de cómo cambie nuestra relación", dijo ella.

Desgraciadamente, Mac Miller murió pocos meses después por culpa de una sobredosis.

Pete Davidson (2018)

El último ex al que Ariana Grande incluye en su canción fue Pete Davidson: 'Incluso casi me caso / Y con Pete, estoy muy agradecida'. En el videoclip, había una foto de ellos juntos y la frase 'Te amaré siempre'.

Thank u Next

Ariana Grande y Pete Davidson mantuvieron una breve relación en 2018. En mayo hicieron público su romance y tres meses después anunciaron su compromiso. En este mismo mes, ella lanzó su disco Sweetener con una canción dedicada a él y a lo felices que eran. Sin embargo, en noviembre de 2018 rompieron.

Como anécdota, ella contó que compuso la canción Thank U, next mientras estaban comprometidos, pero ella sabía que no estaban muy bien, así que escribió diferentes versos sobre los posibles escenarios que podía tener en el momento del lanzamiento: "Hay una versión en la que me iba a casar, hay una versión en la que no me voy a casar, hay una versión sin nada, no estamos hablando de nada. ...Pero todos sabíamos que la primera versión sería la versión con la que finalmente quedaríamos".

Pete Davidson y Ariana Grande

Ariana Grande tuvo muy claro desde el principio que su canción tenía que hacer referencia a sus exparejas y recibió algunos consejos sobre que igual sería mejor no hacerlo. Sin embargo, ella sabía que no pretendía hacerlo desde el rencor, sino desde un perfil amigable.