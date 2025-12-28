Un experto musical analiza la playlist de Pedro Sánchez: "La exclusión de Bad Bunny es anómala"

El presidente del Gobierno de España ha compartido una lista de 18 canciones que han marcado su 2025, donde figuran artistas como Rosalía o Extremoduro. Pero ¿qué hay detrás de esta playlist ? ¿Qué ausencias llaman la atención? En Europa FM, hablamos con un experto musical para analizar todos los detalles.

Pedro Sánchez ha compartido una playlist con 18 canciones que han marcado su año 2025. Siguiendo la tradición de Barack Obama, el presidente del Gobierno de España ha elaborado su propia selección musical, con composiciones de artistas como Rosalía, Extremoduro, Iván Ferreiro o Florence + The Machine.

"2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan", ha escrito Sánchez en X (antes Twitter). Europa FM ha consultado a SergioOpina, un experto musical, para analizar la lista con sus peculiaridades y sus ausencias.

El año de Rosalía

Cuando se estrenó LUX, el nuevo álbum de Rosalía, Pedro Sánchez no dudó en recomendarlo en redes sociales. Por eso, no es extraño que la catalana aparezca en el listado gracias a Berghain, su colaboración con Björk e Yves Tumor. Sí llama la atención que el político no haya incluido Magnolias después de elegirla como su favorita del disco.

"Pedro Sánchez culmina un año de aclamación universal para Rosalía", asegura SergioOpina. "Tras la confrontación y el debate político surgido por El Mal Querer y después de la oleada de cuestionamiento misógino y condescendiente de MOTOMAMI, LUX ha traído consigo la unanimidad con respecto a su figura en España, de la mano de su sospechosa neutralidad estético-ideológica y la evidente respetabilidad que ha merecido para el público español su sumersión en el pop de cámara y orquestal. Tras casi una década de trayectoria, puede afirmarse categóricamente que Rosalía es profeta en su tierra", añade.

Las grandes ausencias

Para SergioOpina, las conclusiones más interesantes sobre la playlist de Pedro Sánchez están en las ausencias. "Sorprende la no inclusión de algunas de las figuras autorales más reputadas de América Latina, como Natalia Lafourcade, Silvana Estrada o Mon Laferte; las cuales han gestado álbumes en 2025".

Sin embargo, para el experto en cultura pop, hay una ausencia destacada: "La exclusión de Bad Bunny es francamente anómala. Máxime tratándose del referente de la cultura popular de masas que más enciende el debate político en cuestiones tan relevantes como la turistificación o el respeto por lo local", comenta SergioOpina sobre DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el álbum del puertorriqueño que defiende sus raíces.

"El mainstream español de primera y segunda línea se deduce como infrarrepresentado"

¿Y qué ocurre en el terreno nacional? "Si bien Pedro Sánchez pone en valor algunas de las vanguardias ibéricas más relevantes de los últimos meses (Guitarricadelafuente, Rusowsky), con la más que merecida alusión a Extremoduro y con la memorable doble inclusión de Triángulo de Amor Bizarro, el mainstream español de primera y segunda línea se deduce como infrarrepresentado: Aitana, Amaia, Rigoberta Bandini, Zahara, Valeria Castro o Pablopablo", concluye el crítico musical.

Las 18 canciones de la playlist de Pedro Sánchez del 2025