Éxtasis publica 'Hacer las cosas bien', el tercer adelanto de su próximo disco

La banda Éxtasis comparte Hacer las cosas bien , el tercer adelanto de su nuevo álbum. " Mucho peor que estar muerto es estar vivo sin tener ganas de estarlo ", cantan.

Hacer las cosas bien es una mezcla entre dos de los grandes hits de Éxtasis: el reciente Qué les voy a decir y su clásico Ojitos marrones. La canción funciona como una fusión perfecta y define el ADN de la banda que bebe del pop-rock dosmilero traído a nuestros tiempos.

La letra profundiza en la sensación de sentirse anclado en el pasado, en la dificultad de pasar página cuando el resto cambia; pero uno sigue siendo el mismo.

Hacer las cosas bien es, en realidad, una canción nostálgica ante el cierre de etapas. Pero que sea una canción melancólica no quiere decir que sea densa o triste, y es que la banda hace gala de su sentido del humor y le da una vuelta a la narración con el toque sarcástico que tanto los define y que nos muestran tanto encima del escenario como en redes sociales.

El lleno de su concierto del 17 de enero en La Sala del Movistar Arena refuerza la sensación de que se vivirá un antes y un después en la trayectoria de Éxtasis. Las entradas están agotadas, pero los fans de Barcelona tendrán su oportunidad para verlos el 13 de marzo en la Sala 2 de Apolo (Empremtes, Barcelona).

Gira de festivales de Éxtasis en 2026