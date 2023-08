La extraña aparición de los hijos de Michael Jackson en un casino de Las Vegas el día de su 65 cumpleaños

Imagina ser fan de Michael Jackson y acudir el día de su 65 cumpleaños a ver el show Michael Jackson ONE del Cirque du Soleil en Las Vegas.

Imagina ser ese fan de Michael Jackson y encontrarte al salir de ese show con Prince y Blanket Jackson, los hijos de 26 y y 21 años del rey del pop.

Es lo que le ha pasado a los seguidores del artista este miércoles 29 de agosto cuando se encontraros a los dos integrantes del clan Jackson en el Mandalay Bay Resort And Casino de Las Vegas.

Prince y Blanket se asomaron por este local, charlaron con los seguidores de su padre e incluso se hicieron fotos con ellos.

El gesto de los dos hermanos fue muy comentado por la presencia de Blanket, el pequeño del clan, al que Michael Jackson exhibió peligrosamente por la ventana de un hotel de Berlín cuando este era un bebé.

Blanket, el único hijo de Michael Jackson de madre desconocida (sus hermanos son hijos de Debbie Rowe, con quien Michael Jackson estuvo casado de 1996 a 2000), no suele aparecer en lugares públicos y ni siquiera tiene redes sociales. Su discreción se notó en esta aparición pues, mientras Prince posó muy sonriente en las fotos de los fans, él se mostró mucho menos sociable y más serio.

Por qué faltó Paris Jackson a la cita

El paseo de Prince y Blanket Jackson por Las Vegas destacó por la aparición pública del pequeño y también por la ausencia de Paris, la única hija del rey del pop de 25 años.

La joven no pudo unirse a sus hermanos por estar en plena gira con su banda de rock Incubus, pero celebró este día compartiendo una interesante reflexión sobre su padre y el día de su cumpleaños en Instagram Sotires.

"Así que hoy es el cumpleaños de mi padre, y cuando estaba vivo, solía odiar a cualquiera que se acordara de su cumpleaños y le deseara un feliz cumpleaños", apunta en el vídeo, y añade: "En realidad, ni siquiera quería que supiéramos cuándo era su cumpleaños porque no quería que hiciéramos una fiesta".

Paris Jackson apunta que este es el motivo que le ha llevado, en ocasiones, a obviar esta fecha. "Ha habido ocasiones en las que no he publicado nada para el cumpleaños de mi padre y la gente ha perdido la cabeza. Me dicen que me mate. Básicamente están midiendo mi amor por mi propio padre en función de lo que publico en Instagram", reflexionó la joven, que luego publicó un vídeo de ella actuando con su banda ese mismo día en Grand Junction, Colorado.

En su actuación se dirigió al público e hizo una bonita reflexión sobre su padre: "Puso 50 años de sangre, sudor, lágrimas, amor y pasión en hacer lo que hizo para que yo pudiera subir a un escenario".

La publicación de Paris Jackson termina con un consejo para los fans: "Si queréis hacer algo que a él le hubiera encantado, mi sugerencia sería crear conciencia sobre el cambio climático. Hacer cosas por el medio ambiente y el activismo por los derechos de los animales. Estas eran cosas que le encantaban y que le interesaban mucho”.