La familia de David Bustamante: sus padres, sus dos hermanos, su hija Daniella y su actual pareja

David Bustamante ya es un icono de la música española. Tras su paso por Operación Triunfo, el artista cántabro logró labrarse una exitosa carrera que le ha llevado por todo el mundo. Miles de conciertos y decenas de premios y distinciones que han acompañado al cantante durante estos años.

Aunque más allá de su triunfo profesional, David tiene una faceta personal y familia que nunca ha escondido. Siempre se ha mostrado muy vulnerable con todas las personas que han estado a su lado e incluso no ha ocultado las lágrimas en actuaciones o programas de televisión mientras hablaba de ellos.

Repasamos a las personas más importantes de la familia de Bustamante, como sus padres, hermanos, su hija o su actual pareja.

Los padres de David Bustamante

Gervasio Bustamante y Ada Hoyos, los padres del cantante, siempre se han esforzado por dar la mejor educación a sus hijos. Desde que el mediano (David) saltase a la fama, siempre lo han acompañado en sus conciertos y viajes más importantes.

De hecho, Gervasio Bustamante entabló una gran amistad con Francisco Juan Manjón, exsasesor del cantante y con el que el inició una batalla judicial hace unos años.

El artista lo acusaba de apropiación indebida, administración desleal, estafa y falsedad documental por unas transferencias de dinero a sus cuentas personales. Sin embargo, el juez terminó dándole la razón al asesor, ya que los movimientos correspondían a "documentos firmados por él, que no han sido declarados nulos y que por lo tanto, le obligan".

Aun así, el magistrado destacó en la sentencia la "enorme extrañeza" que producen estas cláusulas, ya que son muy perjudiciales para el cantante.

Igor, el hermano mayor de David Bustamante

Es el mayor de los tres y se trata de uno de los mayores apoyos de su hermano, ya que es al primero que acude cuando las cosas no van bien. "Es un persona súper especial. Cualquier cosa que me pasa, sea buena o mala, al primero que llamo es a él", aseguró el cantante al recibir la visita de su hermano en el plató de MasterChef Celebrity.

Además, Igor tendió la mano a su hermano cuando empezó a desarrollarse en su papel de padre soltero tras el divorcio con Paula Echevarría en 2018 tras casi doce años de matrimonio. "Cuando yo opté por separarme y me encontraba siendo padre soltero, él me dijo: 'Ven para acá, que te voy a enseñar a cocinar'. Y fue la primera persona que me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija", aseguraba el cantante entre lágrimas. "Le estaré eternamente agradecido por eso. Esos son los detalles. Cuando tú lo necesitas, alguien que esté ahí, que llora contigo, que tira y te hace subir para arriba. Eso es mi familia".

Durante seis años, entre 2009 y 2016, trabajó como asistente personal del cantante. Luego fue consultor en la inmobiliaria Engel & Völkers y actualmente trabaja como label manager en Universal Music, la discográfica de su hermano.

Manuel, el pequeño hermano Bustamante

Manuel es el pequeño de la familia (en la foto lo vemos con camisa y tirantes). Se formó en el mundo de los negocios, tiene un master en Banca y Mercados Financieros y actualmente dirige una sucursal bancaria.

Su separación con Paula Echevarría

David Bustamante conoció a Paula Echevarría en 2005 y un año más tarde se dieron el 'sí, quiero'. Desde siempre, la pareja nunca tuvo problemas en mostrar su amor en redes sociales, así como los episodios más importantes de su matrimonio. En 2008, llegó al mundo su hija Daniella, su mayor tesoro.

Sin embargo, en enero de 2018 dieron la noticia de su divorcio, lo que algunos medios ya llevaban rumoreando desde hacía más de un año. Fue ella la que lo hizo público en una revista: "Ya no hay vuelta atrás. Hemos comenzado los trámites del divorcio. Solo quiero pedir respeto a los medios".

Más allá de lo que pueda parecer, Paula y David mantienen una excelente relación después de haberse separado, aunque el motivo principal de ello es su hija. Aunque no estén juntos, no quieren que una situación tensa entre ambos haga infeliz a Daniella, que actualmente tiene 14 años.

"Si se quiere, se puede. A mí no me costó. Yo ahora puedo decir que sí soy amiga de David", dijo ella.

Su hija Daniella

El artista está muy unido a su hija Daniela. En redes sociales, ha subido muchas imágenes junto a ella y recientemente le dedicó unas bonitas palabras por el día del padre: "Poque es un día importante para nosotros… Para los Buenos, para los presentes, para los que nos desvivimos por nuestros hijos y hacemos lo que haga falta para que sean felices y no les falte de nada… Para los que daríamos la vida desde la primera milésima de Segundo en que tuvimos en nuestros brazos a lo más preciado de nuestras vidas…".

Hace unos años, dio una entrevista para Lecturas en el que repasaba cómo había cambiado su vida desde la paternidad y lo feliz que estaba de ella: "Soy papá, papá, no soy amigo. Soy su padre y, desde la paternidad, no significa que tenga que ser estricto, soy educador. No significa que haya momentos en los que se pase muy bien, pero que no se confunda, porque yo no puedo ser su amigo, tengo que ser su padre. Y eso significa amor absoluto, nos llevamos muy bien, lo pasamos muy bien juntos, pero somos padre e hija".

"La vida es difícil y los malos momentos nos hacen valorar los buenos. Yo intentaré estar para calmarla cuando se caiga. Se tendrá que caer, vivir frustraciones, tendrá que tener mal de amores, pues ahí estará su padre para calmarla, intentar guiarla y que se haga el menor de los daños. Pero la vida es dura", añadió.

David y Paula volvieron a reunirse en agosto de 2022 para celebrar una gran fiesta por el cumpleaños de Daniella.

La actual pareja de David Bustamante

A pesar del duro golpe que fue para el cantante el divorcio con Paula Echevarría, un año después terminó conociendo a su actual pareja, la modelo de origen ruso Yana Olina. Fue en el programa Bailando con las estrellas en el que estuvo participando y en el que ella era su acompañante.

David reveló a Hola cómo fue el proceso de enamoramiento: "La vi con aquel vestido rojo de baile que llevaba y su mirada me impactó. Y bailar con ella fue increíble".

La pareja ya lleva cuatro años junta y desde entonces mantienen una vida plagada de lujos: viajes, eventos y una increíble mansión en la que viven. Además, también tienen un perfil bastante público y en redes comparten bastantes mensajes de amor, como el que ella le dedicó por su cumpleaños.

"Es cómodo, cálido y fácil contigo, estoy feliz cada minuto. No hay que ir muy lejos para buscar la felicidad - Tu siempre sonríes cerca! Eres mi apoyo, mi muro fuerte. Te quiero mucho y te felicito por tu día. Que siempre tengas mucha fuerza y energía para lograr tus objetivos. Realmente te valoro y te aprecio muchísimo! Siempre juntos, porque cada instante contigo es maravilloso", reflexionó.

David Bustamante es un artista increíble con una carrera muy prometedora, aunque detrás de él hay muchas personas que lo adoran y que siempre estarán ahí cuando lo necesite.

