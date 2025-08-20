Feid regresa al sonido que enamoró a sus primeros seguidores con 'Se Lo Juro Mor'
Feid vuelve al pasado con Se Lo Juro Mor, su nueva canción que ha lanzado por sorpresa para celebrar su cumpleaños. Se trata de su primer lanzamiento tras su aclamado y autoproducido álbum FERXXO VOL X: Sagrado.
Feid ha decidido celebrar su cumpleaños con un nuevo lanzamiento musical y este martes 19 de agosto, dos meses y medio después de publicar su aclamado y autoproducido álbum FERXXO VOL X: Sagrado, el colombiano ha lanzado por sorpresa Se Lo Juro Mor.
El cantante ganador del Latin Grammy por Perro Nuestro, su canción con Bad Bunny, viaja al pasado en este tema en el que recupera el sonido que enamoró a sus primeros seguidores, evocando el ADN de proyectos como 19, Inter Shibuya – La Mafia o Feliz Cumpleaños Ferxxo Ferxxo Te Pirateamos el Álbum.
La canción, que combina las melodías características de Feid con una producción atemporal y de diferentes géneros, narra la historia de una relación que dejó cicatrices, enfrentando la traición y el engaño de alguien que nunca mostró su verdadera cara.
El nuevo lanzamiento de Feid llega tras hacer historia como el primer artista latino en encabezar y tener su propio escenario en el festival Summer Sonic 2025 de Japón, celebrado el domingo 17 de agosto. El escenario, bautizado como Feliz Cumpleaños Ferxxo, fue completamente diseñado por el propio Feid, donde presentó un line-up estelar con apariciones de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs, entre otros artistas de renombre.
Su actuación está enmarcada en la gira global de festivales que lo ha llevado a encabezar festivales como Governor’s Ball en Nueva York, Lollapalooza en París, Hard Festival en Los Angeles y el citado Summer Sonic 2025 Festival. Estos espacios han servido para reafirmar su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento, lo que confirman también sus recientes nominaciones a los Premios Juventud 2025 en las categorías Colaboración OMG por Dallax junto a TY Dolla $ign; Mejor Urban Track por +57 y Mejor Mezcla Urbana por Gatitas Sandungueras Vol. 1 junto a Álvaro Díaz.
La letra de 'Se Lo Juro Mor' de Feid
[Letra de "SE LO JURO MOR"]
[Intro]
Yeah-yeah
Yeah-yeah
[Verso 1]
Te juro que hoy te dejo en paz
Soy el motivo, pero es que, mi corazón, en mi vida ya no estás
Nadie te va a amar como yo, mami, sobre la faz
Al parecer fuimos felices, pero tú siempre tuviste un disfraz
Y ahora tú ya no estás
Porque ya no duele
Y me di cuenta que es verdad eso de "el que se enamora, pierde"
¿Cómo pudiste tú sacar de ti eso que era tan fuerte?
Después de todo, yo pensaba que tú sí ibas a ser la diferente
¿Y ahora cómo te sientes?
[Coro]
Después de que me has olvidado
Ya me dijeron que me has extrañado
Recuerda que yo estuve a tu lado
Pero tus besos to's fueron prestao’
[Verso 2]
Yo ya fingí que no duele, y duele el doble (Wow)
O el triple cuando el cora se rompe
¿Quién te hizo tanto daño? Ma, si no tuve la culpa
Pero se lo cobraste a mi nombre
Pa' ti yo siempre fui un motel
Hoy estás, pero mañana no sé
Aunque pude ver dentro de tu ser
¿Cómo hiciste para no pensarme?
Me la he pasado farreando, corazón, I can't lie
Ahora gasto mi plata, but I don’t waste my time
Dicen que el amor es ciego porque yo nunca pude ver
Toa' las vece' que me ibas a fallar
[Puente]
No digas "te amo"
¿Cómo yo me aferré tanto a ti? Y ahora ni nos tocamos
En el mismo lugar donde to' empezó, ahora lo terminamos
¿Por qué sigues escribiéndome mensajes diciéndome "te extraño"?
Ya suelta mi mano
[Coro]
Después de que te has olvidado
Ya me dijeron que me has extrañado
Recuerda que yo estuve a tu lado
Pero tus besos to's fueron prestao'
[Outro Instrumental]