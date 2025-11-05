Se filtra al completo 'LUX', el nuevo disco de Rosalía

Rosalía lanza oficialmente LUX este viernes 7 de noviembre, pero algunos ya lo han escuchado al completo.

No solo los asistentes a los Listening events han tenido la oportunidad de disfrutar del cuarto álbum de la artista en exclusiva, sino que parece que el disco se ha filtrado a través de redes sociales, días antes del estreno oficial.

Desde el martes 4 de noviembre por la mañana empezaron a hacerse virales los primeros vídeos del vinilo del proyecto reproduciéndose, dejando sonar temas como La Perla. Según explicaron en Tiktok, una tienda de Puerto Rico ya tenía a la venta el formato físico del álbum, y algunos lo habrían comprado y reproducido, no solo de manera privada, sino pública.

Poco a poco corrieron los rumores de que ya se podía escuchar varias canciones de LUX. Y unas horas después pasó lo más desconcertante ara sus fans: Reliquia, el segundo single del disco, aparecía por sorpresa en Spotify.

La canción solo estaba disponible en esta plataforma, pero los fans de la cantante solo tuvieron opción de escucharla de manera oficial durante menos de dos horas. Trascurrido este tiempo el tema desapareció de la plataforma, pero ya circulaba por redes sociales.

Además de comentar este hecho sin precedentes, los usuarios de redes sociales se fueron haciendo eco de que se estaba filtrando el disco completo, pero no por canales oficiales: las 18 canciones de LUX están ya circulando, a dos días del estreno oficial del disco.