Florence + The Machine estrena 'Everybody Scream', la canción que da nombre a su próximo álbum

El 19 de agosto Florence + The Machineanunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio. Tras un mes dejando pinceladas del concepto que envolvería este esperado proyecto, la expectación llegó a su punto álgido con la publicación de dos teasers de lo más misteriosos y aterradores.

Siguiendo esta tónica, el estreno del álbum llegará el 31 de octubre, ni más ni menos que en Halloween, la noche más aterradora del año. No obstante, el grupo londinense ha querido saciar las ganas que tiene sus fans de escuchar el proyecto y ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento del canción que da nombre al álbum.

A los que hayan estado siguiendo las pistas de la banda les habrán resultado familiares los primeros segundos del videoclip. Eltracking shot de los tacones rojos con el vestido a conjunto de Florence es precisamente uno de los teasers que ya había lanzado la banda. Lo que no sabíamos era que esta toma iría orquestada con un órgano mientras el resto del videoclip pasaría a ser de lo más rockero abandonando ese campo desierto para aterrizar en una habitación de madera, cargada de velas y llena de distintos personajes que parecen haber sido poseídos.

Los gritos previos a la entrada del estribillo ya nos avisan de lo que se viene: Everybody Dance!, Everybody sing!, Everybody move!, Everybody scream! lo que se traduciría como: ¡Todos a bailar!, ¡Todos a cantar!, ¡Todos a moverse!, ¡Todos a gritar!, frases que se repiten a lo largo de la canción, a la par que la voz de la cantante se funde con los chillidos del resto de personas que están dentro de la sala.

Este tétrico proyecto ya ha cautivado a todos sus fans. De hecho, el álbum estará compuesto por 12 canciones y la banda no se ha conformado con sacar el disco en formato físico como vinilo, CD y casette. También está disponible la BloodWood Edition y la edición especial de "versión de cámara" que ya se ha agotado tanto en vinilo como CD, que promete cuatro versiones exclusivas según ha confirmado Rolling Stone.

Lejos de conformarse con las nuevas ediciones, el grupo ha sorprendido con diversas portadas de estética vintage que siguen manteniendo a Florence Welch como clara protagonista.