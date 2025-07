La foto de Robbie Williams en el camerino tras su concierto en Barcelona: "Es para provocar"

La noche del sábado 5 de julio en Barcelona fue magia. El cantante británico Robbie Williams hizo vibrar a 32.000 almas durante más de dos horas en el RCDE Stadium de Cornellà.

Su concierto, enmarcado en su Britpop Tour y con Europa FM como radio oficial, estuvo lleno de éxitos y confesiones.

El ex de Take That interpretó temas como Rock DJ, Love My Life, Supreme y Candy y versionó algunas de sus canciones favoritas en un medley que incluía Song 2 de Blur, Livin' on a prayer de Bon Jovi o Wonderwall de Oasis. "Vosotros sois el show, lo hacéis posible. Sin vosotros yo solo sería un hombre con problemas mentales dando brincos", confesó durante el concierto, tras el que publicó una provocadora foto en el vestuario acompañada de un divertido juego de palabras.

Terminado el espectáculo y ya en los vestuarios del estadio, convertidos en camerino, el cantante publicó una foto sin camiseta acompaña de un comentario con doble sentido. "Barcelona last night. Yes, this is a thirst trap", apuntó el cantante.

Con 25 grados de mínima este sábado en Barcelona, la ciudad podría ser una trampa para la sed, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante lució diferentes looks en el escenario y no precisamente adaptados esa temperatura. Sin embargo, la expresión thirst trap tiene otro significado más coloquial. "Barcelona anoche. Sí, esto es para provocar".

Postureo sexy tras un concierto lleno de himnos y en el que el vestuario no le permitió lucir torso como en esta foto.