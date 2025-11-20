La frase oculta en la letra de 'La Perla' de Rosalía: "Estaba ciega"

Te interesa Rosalía publica imágenes vestida de novia tras confirmar que dejó a Rauw Alejandro días antes de la boda

"Hola, ladrón de paz / Campo de minas para mi sensibilidad", dicen los primeros versos de La Perla, uno de los temas que componen el nuevo disco de Rosalía. La catalana está arrasando desde el lanzamiento de LUX, pero esta composición destaca por encima del resto por su fiereza al tildar a un hombre como "el mayor desastre mundial".

Durante la semana posterior al estreno del álbum, La Perla ha conseguido posicionarse como la canción más vendida en España por encima de Reliquia o Berghain, según datos de Promusicae. Esto se suma a que Rosalía decidió interpretar este tema en directo durante su presencia en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

'La Perla' esconde una frase oculta

Hasta ahora, los comentarios sobre La Perla han girado en torno a las posibles referencias de Rosalía a Rauw Alejandro, el artista puertorriqueño con el que estuvo comprometida. La cantante es directa: el hombre al que canta se cree "el centro del mundo" pero es un "rompecorazones nacional", según cantan la catalana y Yahritza Y Su Esencia, el grupo estadounidense de música regional mexicana que colabora en el tema.

La canción incluye dos versos hablados por parte de Rosalía donde dice: "Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono / Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?". Aunque hasta ahora habían pasado desapercibidas, los fans han descubierto que suenan voces femeninas de fondo durante esta parte de La Perla, que va desde el minuto 2:12 al 2:21.

"Estaba ciega", se escucha. "Demasiado...", dice una voz. Estas palabras, que no aparecen en la letra oficial del tema, remiten a las conversaciones que podrían haber tenido las amigas de Rosalía sobre su antigua relación. Hay quien dice que la voz de esta frase podría pertenecer a Pilar Vila, la hermana de la cantante conocida como 'La Pili', aunque son solo rumores.

De novia

La estética alrededor de La Perla está muy relacionada con los vestidos de novia, tal y como ha demostrado Rosalía con el vídeo de la canción en Spotify o su actuación en el programa de Jimmy Fallon. Por eso, muchos usuarios consideran que la canción sí está dedicada a Rauw Alejandro, ya que su vestimenta podría ser un guiño a su boda cancelada.

Sin embargo, la letra también puede ser un alegato general en contra de las relaciones tóxicas.