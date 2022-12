Los Globos de Oro de la música: Taylor Swift, Lady Gaga y Rihanna, nominadas a Mejor Canción Original

Este lunes se han dado a conocer los nominados a los Globos de Oro. La película The Banshees of Inisherin lidera el podium con ocho nominaciones, seguida de Everything Everywhere All at Once, con seis, y Babylon y The Fabelmans con cinco candidatorias respectivamente.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 10 de enero en el hotel Hilton de Bevery Hills (California) e intentarán rcuperar el prestigio y relevancia mediática que perdieron después de las acusaciones de irregularidades financieras y falta de diversidad.

La música también cobra un relevante papel en estos premios, que reconocen la Mejor Canción Original dentro de la banda sonora de los films presentados. Así, este año compiten entre ellas Rihanna, Taylor Swift y Lady Gaga.

La cantante de Poker Face ya sabe qué es lo que se siente al recibir un reconocimiento de tal calibre, ya que cuenta con dos estatuillas. Su primer Globo de Oro llegó en 2016, cuando la reconocieron como Mejor Actriz por su papel en American Horror Story: Hotel. La segunda vez fue gracias a la irresistible banda sonora de Ha Nacido una Estrella, película que protagonizó junto a Bradly Cooper y que colocó Shallow con una de las grandes canciones de 2020.

Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift, nominadas a Mejor Canción Original

Esta vez Gaga está nominada por interpretar y componer la banda sonora de Top Gun: Maverick, el regreso de Tom Cruise a uno de sus papeles más míticos.

La cantante compite con Rihanna, que ha sido la encargada de componer y darle voz a uno de los temas principales de la película Black Panther Wadanda forever con el tema Lift Me Up.

Un regreso muy esperado que supone su primer coqueteo con la música antes de protagonizar el show del intermedio de la Super Bowl el próximo mes de febrero.

Taylor Swift también opta a un Globo de Oro a Mejor Canción Original por su canción Carolina, que canta en la película Where the Crawdads Sing.

Nominados a Mejor Canción Original