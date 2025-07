Gracie Abrams intenta salvar su concierto en el Mad Cool tras sufrir un fallo técnico de 20 minutos

El Mad Cool 2025 de Madrid ha comenzado con fallos técnicos que han dejado sin sonido a Iggy Pop y Gracie Abrams. "Por motivos técnicos, nos hemos visto obligados a interrumpir el espectáculo. Estamos trabajando para solucionarlo, permanece a la espera de nuevas comunicaciones y mantén la calma", ha escrito la organización en una pantalla del roquero.

En cuanto a Gracie Abrams, la artista ha sufrido un apagón de casi 20 minutos, aproximadamente entre las 20:54 y las 21:13. Mientras interpretaba la novena canción de su concierto, Mess It Up, la estadounidense se ha quedado sin sonido en el micrófono y ha tenido que contar con la ayuda del público para continuar el espectáculo.

"A mitad del concierto se ha ido la luz y nosotros creíamos que era parte del show porque ha sido justo con una canción que ha quedado muy bien. Pensábamos que iba a volver, pero no", cuenta una fan a Europa FM. "Estuvimos cantando en acústico, pero a ella no se le escuchaba nada".

"Muchos artistas a lo mejor se hubiesen ido, pero ella ha estado ahí"

El error técnico ha provocado que Gracie Abrams tuviera que improvisar. Aparte de intentar comunicarse con sus fans a través de gritos, la artista ha querido poner remedio a la incertidumbre cantando composiciones como us., su colaboración con Taylor Swift que no formaba parte del setlist. Al final, su concierto en el Mad Cool ha terminado con sonido y una última canción, Close To You, que ha puesto fin a un espectáculo polémico y accidentado.

Críticas por los fallos técnicos en el Mad Cool

Tras terminar el espectáculo, muchos fans han pedido la devolución de su dinero a través de las redes sociales, mientras otros han lamentado que Gracie Abrams solo haya podido cantar una canción tras la restauración del sonido. "Solo la dejaron cantar una canción, y nos ha parecido un poco injusto porque el otro artista, Muse, no actuaba hasta las 23:00. Le quedaban a ella cuatro canciones, pero al parecer no la dejaron continuar y eso es lo que nos ha fastidiado un poco", cuenta la fan antes mencionada.

A pesar de las críticas hacia la organización, la asistente al concierto asegura que Gracie Abrams ha tenido una actitud ejemplar ante lo ocurrido. "Ella ha estado muy profesional. Ha intentado arreglarlo, ha interactuado con el público, hemos cantado... pero no escuchábamos nada. Muchos artistas a lo mejor se hubiesen ido, pero ella ha estado ahí, ha insistido y ha esperado para cantar la última", asegura.

Así ha sido el concierto, de principio a fin

Gracie Abrams ha llegado puntual a su tercera cita con Madrid este 2025, ya que en febrero visitó el Palacio Vistalegre con dos conciertos consecutivos como parte de su gira The Secret of Us Tour. Esta vez, la artista ha llegado al Mad Cool con un espectáculo reducido tras actuar en el Festival Cruïlla de Barcelona.

Después de que la organización rociara a los asistentes con una manguera de agua, la estadounidense ha salido al escenario con su banda: una tecladista, dos guitarristas y un batería. Con gafas de sol y un vestido negro, Abrams ha empezado el show tocando la guitarra acústica en Risk, Blowing Smoke y 21.

"Madrid. ¿Cómo nos sentimos? Mi nombre es Gracie, os he echado de menos. Es muy especial para todo mi equipo estar juntos de nuevo. No puedo estar más feliz de compartir esta noche con vosotros", ha dicho la artista, sin pensar lo accidentado que resultaría su concierto durante la parte final.

Para I Love You, I'm Sorry, la cantante ha pedido al público que cantaran fuerte, mientras con Where Do We Go Now? ha abandonado el pie de micro para recorrerse todo el escenario y la pasarela intermedia. Con los asistentes en su bolsillo, Abrams ha seguido con la solemnidad de I Told You Things y una canción sorpresa al piano: Cool, un tema que no forma parte de su setlist para festivales y que ha querido dedicárselo a sus fans madrileños.

Tras agradecer el apoyo del público, la estadounidense ha recibido los tradicionales vítores al grito de "guapa y guapa, y reina y reina" antes de cantar Friend y Mess It Up, con la que se ha ido la luz del escenario. Después de que el público terminara de cantar el tema, Abrams ha intentado hablar por el micrófono sin éxito y ha tenido que comunicarse con sus fans a gritos: "Lo que ha pasado es que todo el sistema se ha caído", ha dicho ante la sorpresa de los asistentes.

"Si os queréis ir, lo entiendo perfectamente", ha gritado la joven de 25 años después de hablar con su equipo y antes de interpretar In Between sin sonido. Ante la incertidumbre de qué ocurriría con el resto del concierto, Abrams ha querido continuar haciendo caso a su público, que pedía otra canción fuera de su setlist habitual: us., su colaboración con Taylor Swift.

La mayoría del público apenas escuchaba a la estadounidense, que ha querido continuar el show cantando su éxito That's So True recorriéndose la pasarela intermedia pegada a sus fans.

Al final, y tras 20 minutos, el sonido ha vuelto y Gracie Abrams ha podido poner punto y final al espectáculo con Close To You y su guitarra eléctrica. "Creo que ha sido algo mágico... un día gracioso", ha dicho antes de empezar a cantar junto a un público eufórico que nunca olvidará lo vivido; no por el fallo, sino por la bonita reacción de la artista a la hora de intentar salvar el concierto.