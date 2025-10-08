El gran consejo que Mónica Naranjo le da a Aitana de cara a su trayectoria musical

Mónica Naranjo y el consejo que le da a Aitana de cara a su trayectoria: "Tiene mucho ruido alrededor" | Gtres

Mónica Naranjo vestá a las puertas de uno de sus proyectos más emocionantes sobre los escenarios. Para conmemorar su trayectoria musucal, la artista de Desátame pondrá rumbo el día 11 de octubre a Sevilla para dar el pistoletazo de salida a sus Greatest Hits Tour, gira con la que conmemora sus 30 años de carrera.

Con una gran trayectoria a sus espaldas, la intérprete de Sobreviviré ha pasado por los micrófonos de Tengo un plan, presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez. En un mundo donde los artistas están tan expuestos, Mónica Naranjo ha aconsejado a Aitana, a ocurrencia de Sergio Beguería que le preguntó a la cantante de Pantera en libertad sobre qué consejo le daría a la intérprete de 6 de febrero: "Que se escuche así misma, pero que se escuche de verdad y que trate de buscar silencio". "Durante los primeros años de un artista, sobre todo un artista emergente, tiene mucho ruido alrededor y el silencio es tan importante", añadió.

Recordemos que Mónica Naranjo fue jurado en Operación Triunfo en la edición donde Aitana se proclamó subcampeona del concurso.

Mónica Naranjo confiesa uno de los mayores errores de su carrera

Durante su paso por dicho pódcast, Mónica Naranjo donde reconoció el desacierto de grabar Chicas malas. "No era el disco que yo quería hacer, lo que pasa es que la ambición me pudo". A pesar de las facilades que le pusieron para su grabación, la artista confesó que no se sentía identificada con ese trabajo: "No era yo", expresó. "Yo ya hubiera hecho Tarántula, estaba preparada, no para hace otro disco pop. Ahí me estaba encaminando hacia la música un poco más alternativa" detalló.

Tal y como confiesa la artista de Figueres, en aquel entonces estaba prepara para grabar Tarántula, un trabajo al que le habría sucedido Adagio. Sin embargo, la cantante desveló: "La ambición me pudo". Un error del que se dio cuenta cuando estaba en plena grabación del disco. "I Ain't Gonna Cry era una gran canción, pero no era lo que quería hacer, y al final me di cuenta de que había sido un terrible error".

"Yo ahí aprendí algo que no he vuelto nunca más a olvidar que es qué es lo que te apetece hacer, que es lo que te dice el corazón que debes hacer, esto pues es esto, total si siempre voy a tener a mi alrededor a las personas que me van a recordar que me voy a dar una hostia", reflexionó la cantante.

Un disco con el que confesó la cantante que se chocó, porque "no seguí mi instinto, me mentí". "Era un doble disco, en español y en inglés. Ese disco acabó en un cajón", aseguró.

Los proyectos de Mónica Naranjo en la música

Con Greates Hits Tour, Mónica Naranjo pasará por Sevilla, Murcia, Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estas son sus fechas:

11 de octubre - Cartuja Live Sur, Sevilla.

18 de octubre - Plaza de Toros, Murcia On Festival.

1 de noviembre - Auditorio Municipal Cortijo de Torres, Málaga.

22 de noviembre - Roig Arena, Valencia.

15 de diciembre - Movistar Arena, Madrid.

19 de diciembre - Palau Sant Jordi, Barcelona.

Asimismo, hace unos días presentó Por un like, un single que suena con fuerza y con la que muy pronto podrá lucir en los escenarios de su próxima gira.