Guitarricadelafuente deslumbra en el Tiny Desk con algunos de sus mayores éxitos: de Full time papi a Tramuntana

Guitarricadelafuente no para de cumplir un éxito tras otro tanto en concierto como con sus actuaciones en directo, siendo su gira Spanish Leather todo un éxito. Además, este 2026 todavía podremos verle en directo una vez más con motivo de su gira Spanish Leather World Tour.

Y prueba de ello ha sido que el artista de Guantanameraha participado en Tiny Desk, un espacio en el que cantantes de todo el mundo y estilos diversos cantan su música en directo sin arreglos y acompañados por música en directo.

Ritmos electrónicos, coros potentes e instrumentos tocados en directo le han acompañado a través de algunas de sus canciones más conocidas, transportándonos su melodiosa voz hasta la Costa Brava y las canciones que tanto han marcado el verano de 2025.

El cantante ha estado acompañado por ochos músicos de altura que han ensalzado su voz a través del piano, guitarra, violín, viola, violonchelo, acordeón y zanfona (instrumento típico del norte de España), este último siendo tocado por él durante Full Time Papi.

Canciones que ha interpretado

En una actuación espectacular que ha durado más de 20 minutos, Álvaro Lafuente ha puesto la piel de gallina a todas las personas que le han escuchado en directoy desde casa a través de cinco canciones que ha interpretado en directo en un espacio cargado de intimidad:

Full time papi

BABIECA!

Port Pelegrí

Tramuntana

Poses

Las canciones favoritas de Guitarrica

"Muchas gracias. Hola Washington. Mi nombre es Guitarrica y he venido desde Barcelona con mis amigos para compartir con vosotros algunas de las canciones de Spanish Leather, que es mi último álbum, y aquí están algunas de mis canciones favoritas, así que espero que disfrutéis. Gracias por venir", declaraba el cantante después de interpretar BABIECA!.

Antes de cantar Tramuntana también ha compartido su intención de trasladar el espíritu veraniego de la costa catalana: "Estamos muy emocionados de tocar esta canción aquí hoy y traeros un poco del Mediterráneo al frío de la ciudad de hoy".

En relación con Poses, la cual ha cantado al piano, el cantante ha lanzado su mensaje más reivindicativo: "Es muy importante para mí, al menos creo que la escribí pensando en no esconder quién eres y en ser honesto y estar orgulloso de los gestos y las poses que nos hacen únicos".

Además, el artista ha compartido lo contento y agradecido que está por tener esta oportunidad, la cual ha sido todo un sueño cumplido.