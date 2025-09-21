Halsey explica por qué no está trabajando en un nuevo álbum: "No me dejan"

Nos encantaría contar que Halsey sacará música pronto pero lo cierto es que no es verdad. La cantante ha contado en una entrevista con el conocido periodista Zane Lowe que no puede hacer un álbum ahora mismo. "No me lo permiten", ha dicho rotunda cuando el entrevistador le preguntó cuándo tendremos nueva música.

"Esa es la realidad", aseguró la intérprete achacando la culpa, por llamarla de alguna manera, a The Great Impersonator, su último álbum de estudio que no tuvo el éxito que esperaba la discográfica. "No funcionó como pensaban que lo iba a hacer y, si soy honesta contigo, ese álbum vendió 100.000 putas copias en la primera semana. Esa es una buena semana especialmente para un artista que no ha tenido un hit en mucho tiempo", añadió la artista.

"La gira es la que más ha vendido en mi carrera. Pero quieren que haga números de Manic. No puedo hacerlo siempre. Debería bastar con que lo haga de vez en cuando…", se lamentó la intérprete señalando su exitoso disco de 2020.

Lo que para la mayoría de los artistas sería un éxito más que suficiente, para ella es poco. 100.000 copias en su caso es un fracaso porque lo comparan con su éxito anterior.

"Esa es la parte más difícil de que en una vez fuera una popstar y la comparación es ¿por qué no estás en los números de Taylor Swift? ¿Me estás jodiendo? He hecho un álbum experimental y conceptual sobre cómo casi me puto muero. No voy a hacer esos números", reflexionó la artista, que está convencida de que pese a todo lo está haciendo "bastante bien".