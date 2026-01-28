Harry Styles actuará en los BRIT Awards 2026 con 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally'

¡Los rumores eran ciertos! Harry Styles actuará en directo el 28 de febrero en los BRIT Awards 2026 con algunas de las canciones de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Seguramente, podremos verle cantar Aperture, su más reciente lanzamiento, pero lo más probable es que cante en primicia alguna canción inédita del disco.

La actuación podrá verse desde Reino Unido en ITV1 e ITVX y en YouTubea nivel mundial.

Hay que recordar que Harry Styles es el segundo artista anunciado para actuar esa noche, sumándose a Olivia Dean, quien estrenó su último disco The Art of Loving en 2025.

Artistas internacionales nominados

Entre todas las categorías de los BRIT Awards 2026, Lola Young cuenta con cinco nominaciones, al igual que Olivia Dean, que cuenta con otras cinco.

A nivel global, Rosalía, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lady Gaga, o Chappel Roan están nominadas como Artista internacional del año.

En este link, podrás ver toda la lista de nominados.