Harry Styles anuncia su esperado cuarto disco: ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’

Muchos se preguntaban cuándo recibiríamos noticias sobre la nueva música de Harry Styles, y sobre todo después de todas las especulaciones y movimientos misteriosos que Harry Styles había estado haciendo estos días.

Sin embargo, los rumores se confirman y ya podemos decir alto y claro que... ¡Tendremos nuevo disco! El cuarto álbum de Harry Styles llegará bajo el nombre Kiss All The Time. Disco, Ocassionally el 6 de marzo de 2026.

El álbum ya puede reservarse en formato CD, cassette y vinilo e incluso merchandsing en la tienda oficial.

¿Avance del disco próximamente?

Según los rumores que habían circulado en redes, el nuevo disco de Harry Styles se publicaría en marzo, tal y como se ha anunciado hoy, pero también se dijo que en este mes de enero tendríamos nueva canción del cantante de Watermelon Sugar, por lo que quizás recibamos un pequeño adelanto muy pronto.