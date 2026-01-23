Harry Styles cambia de estilo con 'Aperture', la primera canción de su nuevo disco

Harry Styles tenía en vilo a sus fans. Tras más de dos años de inactividad, el público llegó a pensar en una posible retirada del artista. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: estaba preparando su cuarto álbum, Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que verá la luz el próximo 6 de marzo.

El disco cuenta con un total de 12 canciones, y la primera de ellas acaba de ver la luz: Aperture, que también ejerce como el primer adelanto del disco. La canción es toda una declaración de intenciones. Está compuesta por el propio Harry Styles y Kid Harpoon, también encargado de la producción y profesional habitual del cantante.

"Somos el uno para el otro / Al fin parece que es solo amor"

Con este tema, el británico se aleja del sonido veraniego de Watermelon Sugar o del exitoso pop de As It Was. No, Aperturedura cinco minutos y apuesta por la electrónica. Es un tema atmosférico, introspectivo, envolvente. Por su parte, la letra recurre a la repetición: "We belong together / It finally appears it's only love", canta en el estribillo.

Así, Aperture marca la primera pista del sonido de Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que promete ser muy diferente a la discografía anterior de Harry Styles. Eso sí, la temática no es nueva: le canta al amor. De hecho, al anunciar las fechas de su gira—sin paradas en España—, el cantante compartió numerosas fotografías de personas dándose besos; personas de diferentes orientaciones sexuales y preferencias. Amor, besos, baile, electrónica. La libertad que otorga el romance. De eso va lo nuevo de Styles.

Letra original de 'Aperture', de Harry Styles

Take no prisoners for me

I'm told you're elevating

Drinks go straight to my knees

I'm sold, I'm going on clean

I'm going on clean

-

I've no more tricks up my sleeve

Game called review the player

Time codes and Tokyo scenes

Bad boys, it's complicated

It's complicated

-

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

-

We belong together

It finally appears it's only love

We belong togethеr

We belong togethеr

It finally appears it's only love

We belong together

-

In no good state to receive

Go forth, ask questions later

Trap doors, you're toying with me

Dance halls, another cadence

-

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

-

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

-

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

-

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

-

Fuente: Genius