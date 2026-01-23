Harry Styles cambia de estilo con 'Aperture', la primera canción de su nuevo disco
Desde su último álbum de 2022, Harry Styles regresa a la música tras su desaparición del foco mediático con Aperture, un tema electrónico que marca un punto de inflexión en la carrera del británico.
Harry Styles tenía en vilo a sus fans. Tras más de dos años de inactividad, el público llegó a pensar en una posible retirada del artista. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: estaba preparando su cuarto álbum, Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que verá la luz el próximo 6 de marzo.
El disco cuenta con un total de 12 canciones, y la primera de ellas acaba de ver la luz: Aperture, que también ejerce como el primer adelanto del disco. La canción es toda una declaración de intenciones. Está compuesta por el propio Harry Styles y Kid Harpoon, también encargado de la producción y profesional habitual del cantante.
"Somos el uno para el otro / Al fin parece que es solo amor"
Con este tema, el británico se aleja del sonido veraniego de Watermelon Sugar o del exitoso pop de As It Was. No, Aperturedura cinco minutos y apuesta por la electrónica. Es un tema atmosférico, introspectivo, envolvente. Por su parte, la letra recurre a la repetición: "We belong together / It finally appears it's only love", canta en el estribillo.
Así, Aperture marca la primera pista del sonido de Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que promete ser muy diferente a la discografía anterior de Harry Styles. Eso sí, la temática no es nueva: le canta al amor. De hecho, al anunciar las fechas de su gira—sin paradas en España—, el cantante compartió numerosas fotografías de personas dándose besos; personas de diferentes orientaciones sexuales y preferencias. Amor, besos, baile, electrónica. La libertad que otorga el romance. De eso va lo nuevo de Styles.
Letra original de 'Aperture', de Harry Styles
Take no prisoners for me
I'm told you're elevating
Drinks go straight to my knees
I'm sold, I'm going on clean
I'm going on clean
-
I've no more tricks up my sleeve
Game called review the player
Time codes and Tokyo scenes
Bad boys, it's complicated
It's complicated
-
It's best you know what you don't
Aperture lets the light in
It's best you know what you don't
Aperture lets the light in
-
We belong together
It finally appears it's only love
We belong togethеr
We belong togethеr
It finally appears it's only love
We belong together
-
In no good state to receive
Go forth, ask questions later
Trap doors, you're toying with me
Dance halls, another cadence
-
It's best you know what you don't
Aperture lets the light in
-
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
It finally appears
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
-
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
I wanna know what safe is
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
I wanna know what safe is
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
-
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
It finally appears
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
-
Fuente: Genius