Harry Styles comparte un adelanto de su nuevo disco y desvela la posible fecha en la que anunciará su gira mundial

El cantante Harry Styles, en la 65ª edición de los premios Grammy | Getty Images

La vuelta de Harry Styles después de tres años sin nueva música ha sido todo un regalo este 2026. El artista ha anunciado su nuevo álbum, Kiss All The Time. Disco, Ocassionally, que llegará a nuestras manos el 6 de marzo.

Y lo ha hecho de una manera de lo más misteriosa: primero ha llenado las redes y calles con el lema We Belong Together, que se ha convertido en una página web, por la que los fans del británico fueron informados de este nuevo proyecto. De hecho, fue a través de la web por donde se confirmó una "gira en 2026".

Ahora, las cuentas en redes sociales de Webelongtogethr.co sellan en el calendario una nueva fecha: el 5 de febrero de 2026. Para muchos, se trataría del día en el que Harry Styles anunciaría las fechas de su gira mundial.

¿El adelanto de un tema?

Por si fuera poco, casi a la par la cuenta de Instagram de We belong together ha compartido un adelanto de una de las nuevas canciones del disco. Se trata de un fragmento que funciona como adelanto de lo que traerá Kiss All The Time. Disco, Ocassionally.

Parece que formará parte de esas 12 canciones que componen el álbum, aunque se desconocen títulos y otros detalles.

Rumores de una colaboración con Dua Lipa

Entre las pistas de todo lo que está por llegar con el nuevo proyecto de Harry Styles también se rumorea sobre una colaboración en el álbum junto a Dua Lipa.

De ser cierto, sería la primera colaboración entre las estrellas del pop.