Harry Styles estrena el videoclip de 'Aperture' en una espiral de surrealismo: escenas de acción y bailes incluidos

Harry Styles está de regreso y ya lo ha dejado claro con el anuncio de su nueva gira Together, Together y su nuevo disco Kiss All The Dime. Disco, Occasionally que llegará el 6 de marzo.

Pero para todo eso habrá que esperar, y qué mejor forma que escuchando su nueva canción Aperture, la cual ha sorprendido bastante a sus fans que no están acostumbrados a ver al cantante en este estilo.

A ritmo de electrónica, Harry Styles nos transporta a esa atmósfera que se crea en algunas fiestas mientras bailamos en medio de la pista, dispuestos a dejarnos llevar por la música y evadirnos de todo.

Aunque, a pesar de que el ritmo de Aperture nos traslade, Harry Styles aparece para recordarnos que "Pertenecemos juntos, Al final parece que es solo amor".

Y es que el amor, la electrónica y el baile también están muy presentes en el videoclip de Aperture.

Qué ocurre en el videoclip

Durante el videoclip, podemos ver al propio Harry llamando a alguien desde un hotel, pero termina marchándose al no encontrar respuesta. Va a la recepción, pero nadie le atiende. Entonces, decide marcharse y subir unas escaleras mecánicas, pero se da cuenta de que alguien le sigue. Esta persona lleva una bolsa en la mano en la que aparece una cara feliz y la frase: "¡Que tengas un buen día!"

A partir de aquí, la cosa empieza a descontrolarse, pues el desconocido empieza a seguir a Harry, cayéndose ambos por unas escaleras en espiral, de cuya caída mágicamente sobreviven. A continuación, empiezan a pelear, dando pie a escenas dignas de cualquier película de acción.

Pero si creías que lo más extraño ya había ocurrido, aún no has visto nada. En una escena en la que parece que Harry va a atacar de nuevo a su atacante, el hombre lo agarra y lo eleva en el aire, haciendo con él acrobacias imposibles. Seguido de ello, podemos ver a los dos bailando por el hotel, haciendo acrobacias por el camino.

Toda esta escena surrealista finaliza con Harry volviendo a las escaleras mecánicas, siguiéndole de nuevo el individuo, el cual desaparece mientras Harry habla con el recepcionista. Después, regresa a su habitación de hotel canturreando el estribillo de Aperture.

Con toda esta serie de sucesos, Harry crea un videoclip que empieza y acaba de la misma manera, formando "un círculo perfecto" en cuyo interior el surrealismo es posible. Quizás, eso sea lo que debamos esperar de su próximo proyecto, una idea brillante que no parará de sorprendernos.

Letra de 'Aperture'

Take no prisoners for me

I'm told you're elevating

Drinks go straight to my knees

I'm sold, I'm going on clean

I'm going on clean

I've no more tricks up my sleeve

Game called review the player

Time codes and Tokyo scenes

Bad boys, it's complicated

It's complicated

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

We belong together

It finally appears it's only love

We belong togethеr

We belong togethеr

It finally appears it's only love

We belong together

In no good state to receive

Go forth, ask questions later

Trap doors, you're toying with me

Dance halls, another cadence

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

Tracklist de 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'