Harry Styles formará parte de la gala de los Premios Grammy 2026

Harry Styles formará parte de la gala de los Premios Grammy. La Academia de la Grabación ha confirmado al artista británico como parte de la ceremonia que se celebra el domingo 1 de febrero en el Crypto.com de Los Angeles.

"Harry ha empezado una nueva era. Solo esperamos que nos envíe alguna señal secreta mientras presenta [uno de los premios]. Dominamos el lenguaje del estilo, ya sabéis", dice el mensaje compartido en Instagram para anunciar al intérprete de Aperture, el último lanzamiento del cantante que publicará su cuarto álbum de estudio el próximo 6 de marzo.

Harry Styles se subirá al escenario para entregar uno de los premios de la noche y desfilará también sobre la alfombra roja haciendo alarde de su icónico estilo antes de empezar la ceremonia.

Junto a él estará la cantante Doechii, que fue protagonista de la gala de 2025 por partida doble ya que recibió el premio a Mejor álbum rap por Alligator Bites Never Heal y protagonizó uno de los números musicales de la noche.

Su nombre se anunció también a través de la cuenta de Instagram de los Grammy, mientras que otros como Miley Cyrus y Camila Cabello suenen para la ceremonia aunque no de manera oficial. Variety asegura que la cantante de Flowers también estará en la gala y varios insiders señalan que la intérprete de Señorita estará sobre el escenario como presentadora. Habrá que estar atentos a los canales oficiales...

Los cantantes que actuarán en los Grammy 2026

Los que ya se conocen son algunos de los artistas que protagonizarán las actuaciones en directo de la ceremonia. La Academia de la Grabación ha confirmado los primeros nombres, entre los que se incluyen a Sabrina Carpenter y los ocho nominados a Mejor nuevo artista. Estos son los nombres anunciados... por ahora.