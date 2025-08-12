Harry Styles podría lanzar su cuarto disco a principios de 2026

Han pasado más de tres años desde el lanzamiento de Harry's House, el tercer disco de Harry Styles, y los fans están ansiosos por tener noticias de su ídolo. En las últimas semanas, se ha estado rumoreando su posible regreso a la música en forma de disco, el cual vendría precedido por un single.

Según un insider, el artista tendría planeado sacar su nuevo tema en enero de 2026, el cual se encontraría dentro de su cuarto disco que saldría entre mayo y abril de ese mismo año. Sin embargo, ni el artista ni su equipo han confirmado aún este lanzamiento oficial, por lo que no deberíamos emocionarnos demasiado.

Un disco muy esperado

En redes sociales, los fans llevan augurando el regreso de Harry Styles a la música desde el mes de marzo. Sin embargo, estas creencias no estaban ni de lejos fundamentadas, siendo más bien un fenómeno de delirio colectivo. De esta forma, las redes se plagaron de mensajes anunciando la próxima salida del HS4 (el nombre en clave que le pusieron) que, por desgracia, eran completamente falsos.

Ahora, el caso es muy distinto, pues ha sido un insider quien lo ha anunciado, por lo que quizás aún haya esperanza de que tengamos un anuncio durante los próximos meses.

Un posible concierto

En redes sociales también se ha estado rumoreando un concierto que podría ser muy especial para el artista. El mes de mayo, Lady Gaga realizó un show gratuito en Copacabana Beach en Río de Janeiro al que acudieron más de dos millones de personas. Ahora, parece que sería el turno de Harry para realizar esta gran apuesta musical, pero, hasta la fecha, no se ha comunicado su presencia de forma oficial.

Sin embargo, al no haber sacado nueva música ni habérsele visto en un estudio de grabación últimamente, los fans apuntan que este evento es poco probable. Sin embargo, ya ha habido otros casos en los que artistas han actuado en Copacabana sin haber sacado nueva música, como fue el caso de Metallica en 1991 o The Rolling Stones en 2006.

Además, esta oportunidad sería perfecta para mostrar en primicia un adelanto de aquello en lo que está trabajando, aparte de que le serviría para demostrar su conexión con el público y volver a estar en el punto de mira de cara al lanzamiento de su próximo disco.

Actor, viajero y emprendedor, pero... ¿y músico?

Durante los últimos tres años, Harry Styles parece haber estado muy ocupado, aunque no en lo que respecta a sacar nueva música. En 2022 trabajó como actor en My Policeman y No te preocupes, querida, ambas películas en las que demostró una gran capacidad actoral.

Otra de las ocupaciones del cantante ha sido recorrerse varios lugares del mundo, entre ellos Madrid, Tokio y Japón. De entre sus viajes, podemos señalar su presencia en el público del festival Kalorama Madrid junto a dos guardaespaldas y un amigo. Pero, al parecer, Harry Styles no se contentó con esta aparición en un lugar público, sino que también fue visto en Roma durante el nombramiento del nuevo Papa. También se le pudo ver participando en una maratón en Tokio.

Por último, el cantante ha lanzado en el mes de julio una gama de juguetes para adultos y lubricantes dentro de su marca Pleasing, la cual sacó hace cuatro años y en un principio estaba centrada en pintaúñas y productos de belleza.

Al parecer, Harry Styles ha estado muy ocupado durante los últimos tres años que ha durado su descanso, pero esperamos que le haya servido para inspirarse y sacar un nuevo disco que le sitúe de nuevo como el rey del pop que siempre ha sido.