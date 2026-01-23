Harry Styles revela el tracklist de su disco 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'

Harry Styles en la portada de 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' | Sony Music Spain

El lanzamiento de Kiss All the Time. Disco, Occasionally está a la vuelta de la esquina y Harry Styles ha querido ir abriendo estómago con la publicación de su primera canción Aperture y el videoclip de este mismo tema.

Y es que precisamente antes de que este videoclip se lanzara en directo, la imagen del propio video ha mostrado una pantalla en negro en la que han ido apareciendo los títulos de las canciones cada pocos minutos.

El tracklist se ha ido completando poco, avanzando cada nombre en espiral hasta crear un círculo completo.

Por el momento, tendremos que conformarnos con este pequeño aperitivo y fundirnos con el pedacito amor que nos entrega Aperture.

Tracklist de 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally' | YouTube - Harry Styles

Tracklist de 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'