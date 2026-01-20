Harry Styles sorprende con el anuncio de su nueva canción 'Aperture', cuatro años después de su último disco
El regreso de Harry Styles ya es todo un hecho y prueba de ello es su nueva tema, Aperture, el cual se lanzará este 23 de enero. Con esta nueva apuesta, el artista nos adelanta un pedacito de lo que será su próximo disco, Kiss All The Time. Disco, Ocassionally
Harry Styles acompañará su nuevo disco con una gira: todo lo que se sabe de la venta de entradas
Después de todos los rumores, pistas misteriosas y los fans a punto de enloquecer por el supuesto regreso de Harry Styles, por fin hemos resuelto nuestras dudas: ¡tenemos nueva música!
Bajo el nombre Aperture, el tema se encontrará dentro de su cuarto disco Kiss All The Time. Disco, Ocassionally, el cual verá la luz el 6 de marzo y llega casi cuatro años después de su álbum Harry's House.
Además del título, se ha revelado que la fecha de estreno será el 23 de febrero y no defraudará a nadie. En cuanto a la hora, será publicado a las 00:00 (hora de Reino Unido), por lo que quizás podamos escucharlo el 22 de enero a las 23:00.
Anuncio de gira próximamente
Harry Styles no solo quiso sorprender a sus fans con la noticia de su nuevo disco, sino que además ya ha salido a la luz que se anunciará nueva gira próximamente y ya puedes registrarte para la preventa. Esta información ha salido a la luz a través de su página web
"El nuevo álbum de Harry Styles ya está disponible para reserva en la tienda oficial de EU [Unión Europea]. Realiza tu precompra o, si lo prefieres, regístrate sin necesidad de compra para recibir acceso a la preventa de futuras fechas de la gira en 2026 (fechas aún por anunciar)", informa la tienda. Por tanto, puedes adquirir el disco o rellenar este formulario.
La web recuerda que "el acceso o código de preventa no garantiza la compra de entradas, la disponibilidad de localidades ni el acceso a asientos preferentes". "Las entradas se asignarán por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad, así como a los términos y condiciones del promotor. La información relativa a la preventa se enviará una vez se anuncien las fechas oficiales y finalice el periodo de registro o reserva para acceso", añade.
Según The Guardian, existen rumores sobre dos posibles residencias de conciertos: una en el Madison Square Garden de Nueva York, donde celebró 15 espectáculos con todas las entradas agotadas en 2022, y otra en el Co-op Live de Mánchester, recinto del que es inversor.