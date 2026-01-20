Harry Styles sorprende con el anuncio de su nueva canción 'Aperture', cuatro años después de su último disco

Después de todos los rumores, pistas misteriosas y los fans a punto de enloquecer por el supuesto regreso de Harry Styles, por fin hemos resuelto nuestras dudas: ¡tenemos nueva música!

Bajo el nombre Aperture, el tema se encontrará dentro de su cuarto disco Kiss All The Time. Disco, Ocassionally, el cual verá la luz el 6 de marzo y llega casi cuatro años después de su álbum Harry's House.

Además del título, se ha revelado que la fecha de estreno será el 23 de febrero y no defraudará a nadie. En cuanto a la hora, será publicado a las 00:00 (hora de Reino Unido), por lo que quizás podamos escucharlo el 22 de enero a las 23:00.

Anuncio de gira próximamente

Harry Styles no solo quiso sorprender a sus fans con la noticia de su nuevo disco, sino que además ya ha salido a la luz que se anunciará nueva gira próximamente y ya puedes registrarte para la preventa. Esta información ha salido a la luz a través de su página web

"El nuevo álbum de Harry Styles ya está disponible para reserva en la tienda oficial de EU [Unión Europea]. Realiza tu precompra o, si lo prefieres, regístrate sin necesidad de compra para recibir acceso a la preventa de futuras fechas de la gira en 2026 (fechas aún por anunciar)", informa la tienda. Por tanto, puedes adquirir el disco o rellenar este formulario.

La web recuerda que "el acceso o código de preventa no garantiza la compra de entradas, la disponibilidad de localidades ni el acceso a asientos preferentes". "Las entradas se asignarán por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad, así como a los términos y condiciones del promotor. La información relativa a la preventa se enviará una vez se anuncien las fechas oficiales y finalice el periodo de registro o reserva para acceso", añade.

Según The Guardian, existen rumores sobre dos posibles residencias de conciertos: una en el Madison Square Garden de Nueva York, donde celebró 15 espectáculos con todas las entradas agotadas en 2022, y otra en el Co-op Live de Mánchester, recinto del que es inversor.