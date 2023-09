La hermana de Céline Dion, preocupada por la cantante: "Su enfermedad es un misterio para los médicos"

Las últimas noticias sobre el estado de salud de Céline Dion no son esperanzadoras. Su hermana Claudette ha hablado recientemente con la edición canadiense de la revista Hello! y se ha mostrado poco optimista.

"Es una enfermedad de la que sabemos muy poco", ha dicho sobre el síndrome de la persona rígida, que le diagnosticaron a la cantante de My heart will go on a finales de 2022.

La también artista ha descrito la enfermedad con un ejemplo muy gráfico. "Hay espasmos, son imposibles de controlar. ¿Sabes quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así pero en todos los músculos", ha explicado en esta charla en la que asegura que la cantante de 55 años no tira la toalla.

"Es poco lo que podemos hacer para apoyarla, para aliviar su dolor. Ella está haciendo todo lo posible para recuperarse. Es una mujer fuerte", ha añadido sobre su hermana.

A principios del pasado mes de agosto, Claudette había hablado con el medio Le Journal de Montreal mostrándose también poco esperanzadora sobre el futuro de la artista. "No han encontrado ninguna medicina que funcione", dijo entonces llamando también la atención sobre su estado actual: "Sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar".

El desgarrador vídeo de Celine Dion

Celine Dion compartió el diagnóstico en diciembre de 2022 en un desgarrador vídeo publicado en sus redes sociales.

"Recientemente he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", decía en la publicación, en la que explicaba también cómo esos espasmos afectan a día a día.

"A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, añadía en el vídeo asegurando ya entonces que estaba trabajando para convivir con la enfermedad y poder recuperar su normalidad. "Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".

¿Qué es el síndrome de persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que, según recoge la Clínica Mayo, se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas y también puede causar espasmos musculares dolorosos.

“Con frecuencia se asocia con espasmos musculares, que pueden ser bastante severos. Estos pueden causar caídas, dolor severo y una discapacidad significativa”, apunta el doctor Emile Sami Moukheiber del Centro de Síndrome de la Persona Rígida en Johns Hopkins Medicine en una entrevista con CNN. “Las caídas por espasmos severos son muy comunes. Estos espasmos pueden ser precipitados por sobresaltos, emociones severas, clima frío”, añade el experto.

Según este experto, es habitual que las personas con síndrome de persona rígida tengan también ansiedad, "y esa ansiedad en realidad se alimenta de las dolencias físicas de la enfermedad que las personas pueden tener".