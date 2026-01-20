Hillary Duff tira de nostalgia al cantar en directo 'What Dreams Are Made Of'

Hillary Duff se hizo famosa por interpretar a Lizzie McGuire hace más de 25 años en la serie homónima juvenil, y aunque ahora llega con un nuevo proyecto musical después de más de una década de descanso, la artista ha querido homenajear al personaje que la hizo conocida interpretando un tema de aquella época en directo .

Hilary Duff se ha propuesto volver a la música por todo lo alto. Desde hace meses la artista lleva calentando su próximo disco con canciones como Mature y su reciente estreno Roommates, su trabajo más adulto hasta la fecha.

Y es que la que fuera chica Disney llevaba más de una década sin lanzar canciones originales, pero ahora está dispuesta a pisar fuerte con un nuevo proyecto: su disco luck...or something se estrena el próximo 20 de febrero.

Pero además de con nueva música, la artista también quiere rescatar el legado que dejó para toda una generación con su personaje de Lizzie Mcguire en la serie juvenil.

Es por eso por lo que en el primer concierto de Duff en casi dos décadas la artista ha querido remover la nostalgia de todos los presentes interpretando uno de sus reconocibles temas de cuando era adolescente: What Dreams Are Made Of.

La canción fue la banda sonora de The Lizzie McGuire Movie, y la artista la ha cantado en directo por primera vez después de más de 20 años del estreno de la película de Disney.

En los últimos meses este tema se ha vuelto de lo más viral en redes sociales, por lo que para el público se trata de una canción atemporal que disfrutar en cualquier momento, y más en directo.