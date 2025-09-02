La hipnótica cover de Dua Lipa de 'I'm like a bird' de Nelly Furtado en Canadá

Después de un verano de infarto en el que ha celebrado por todo lo alto su 30º cumpleaños, Dua Lipa continúa con su Radical Optimism World Tour y, como no podía ser de otra manera, nos sigue regalando momentazos sobre cada escenario.

Este mes de septiembre la artista retoma su gira desde Canadá, donde ha dejado claro que las covers vuelven a ser el plato fuerte del show, y en su concierto del 1 de septiembre la artista se ha atrevido con una versión de un hit internacional.

La intérprete de Illusion ha entonado desde el Scotiabank arena de Toronto el éxito I'm like a Bird de la artista canadiense Nelly Furtado. Con su característicos giros al cantar y su reconocible voz, Dua Lipa ha regalado a sus fans una versión de lo más personal del tema.

Envuelta en una chaqueta de plumas negra y con pie de micro, la diva del pop se ha dejado seducir por el sonido de Nelly Furtado y las voces del público cantando junto a ella el hit.

Y es que Dua Lipa deja claro que ninguna canción se le resiste: Daft Punk, Enrique Iglesias, Lorde, Manu Chao, AC/DC y Scorpions son algunos de los muchos artistas a los que la cantante ha versionado en su gira Radical Optimism, lista a la que sigue sumando nombres en cada concierto.