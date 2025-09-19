Hispanidad 2025 acogerá conciertos de María José Llergo y Gloria Estefan en Madrid: consulta toda la programación musical
María José Llergo, Henry Méndez, Alizzz, Niña Polaca o Gloria Estefan son solo cinco de los numerosos artistas que celebrarán espectáculos gratuitos en Madrid por la Hispanidad 2025.
La Comunidad de Madrid comparte la programación completa de actividades para la celebración de la Hispanidad 2025, que acogerá numerosos espectáculos musicales con conciertos de artistas como María José Llergo, Henry Méndez, Alizzz, Niña Polaca o Gloria Estefan, que se encargará de dar el pregón coincidiendo con su 50 aniversario en la música.
Los conciertos se dividen por días y ubicaciones, aunque la mayoría tendrán lugar en cuatro espacios de la capital: la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Plaza de España y el Puente del Rey.
A continuación, presentamos la lista de toda la programación musical de la Hispanidad 2025 entre los días 3 y 12 de octubre.
Plaza Mayor
- Çantamarta - 9 de octubre - 19:00
- Los Estanques + El Canijo de Jerez - 9 de octubre - 21:30
- Maestro Espada - 10 de octubre - 18:00
- Rita Payés - 10 de octubre - 19:30
- Silvana Estrada y Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía - 10 de octubre - 21:30
- Orquesta Aragón - 11 de octubre - 19:00
- María José Llergo - 11 de octubre - 21:30
- Concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid - 12 de octubre – 12:00
- Mocedades y Los Panchos - 12 de octubre - 13:30
- Corral de la Morería - 12 de octubre - 21:00
Puerta del Sol
- Nidia Gongora - 9 de octubre - 19:00
- Henry Méndez - 9 de octubre - 21:30
- Miranda! - 10 de octubre - 19:00
- Babasónicos - 10 de octubre - 21:30
- OnOff - 11 de octubre - 18:50
- Kevin Johansen + Liniers + The Nada - 11 de octubre - 20:00
- El Twanguero presentando Soñando California - 12 de octubre - 13:00
- Espectáculo de zarzuela Ritmos de Ultramar- 12 de octubre - 13:00
- Naíza - 12 de octubre - 18:00
Plaza de España
- Chita - 9 de octubre - 18:30
- Aleesha - 9 de octubre - 19:00
- Bon Calso - 9 de octubre - 22:00
- Muerdo - 10 de octubre - 19:00
- Dillom - 10 de octubre - 21:30
- Eliades Ochoa - 11 de octubre - 13:00
- La Ganga Calé - 11 de octubre - 19:00
- Alizzz - 11 de octubre - 21:30
- Sonora Ponceña - 12 de octubre - 13:00
- Tiraya - 12 de octubre - 18:00
- Bomba Estéreo - 12 de octubre - 19:30
Puente del Rey - Repsol - Madrid Río
- Orquesta El Macabeo - 9 de octubre - 19:00
- Niña Polaca - 10 de octubre - 21:30
- Gerardo Morán y Los más queridos - 11 de octubre - 13:00
- Bareto - 11 de octubre - 19:00
- Karina La Princesita - 11 de octubre - 21:30
- Nacho Nacif - 10 de octubre – 20:00
Plaza de Colón - Repsol
- Gloria Estefan - 5 de octubre - 13:00
Museo Cerralbo
- De américa y España - 8 de octubre - 19:00
Centro Sefarad-Israel
- Desde el amor. Binelli – Ferman Duo - 9 de octubre - 19:00
Real Academia de San Fernando
- Recital de canto y piano de Laia Falcón y Alberto Rosado - 10 de octubre – 12:00
Casa Museo Lope de Vega
- La mujer en Hispanoamérica. Trío Nuestra América - 10 de octubre - 19:00
Centro Cultural Paco Rabal
- Trío valdés legacy - 10 de octubre – 20:00
Teatros del Canal – Sala Roja
- Reflejos de Macondo - 11 de octubre – 19:00
Caixaforum
- Concierto Bajo mi voz - 12 de octubre – 17:00 y 18:00
Conciertos en las salas Madrid en Vivo
La programación musical de la Hispanidad 2025 también incluyen numerosos conciertos en salas:
- Perrosky - 3 de octubre - 21:00 - Fun House
- Feli Colina - 4 de octubre - 20:00 - Café Berlín
- Somos Emigrantes - 4 de octubre - 21:00 - Hangar 48
- Error divino - 4 de octubre - 21:30 - Microteatro
- Los Chocolatinos - 8 de octubre - 21:00 - El Intruso
- Querido Sifo - 8 de octubre - 19:30 - Microteatro
- Proyecto Lunfardo - 9 de octubre - 21:30 - Moe
- Juan Vegas - 9 de octubre - 21:00 - Peor para el Sol
- Concierto conferencia: Flamenco de ida y vuelta. América en el flamenco - 9 de octubre - 20:00 - Tablao Torero
- Emilio Ibañez + William Vivanco - 10 de octubre - 22:30 - Rincón del Arte Nuevo
- Ronnie Romero con Gus G - 11 de octubre - 20:00 - El Sol
- Oscar Rápalo - 11 de octubre - 00:00 - Rincón del Arte Nuevo
- Jump For Sugar + Mota Blues - 11 de octubre - 22:00 - Tempo Audiophile Club
- José y el Toro - 12 de octubre - 21:00 - Café La Palma
- María Cristina Plata - 12 de octubre - 19:00 - Villanos
Conciertos de las Bandas de Música
El domingo 12 de octubre a las 12:00 se celebrarán varios conciertos liderados por bandas de música. Tendrán lugar en distintos municipios: Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero y Brunete.
- Banda de Música de Ciempozuelos - Sala Multifuncional de Ciempozuelos
- Banda de Música de Alcobendas - Templete del Parque de Cataluña
- Asociación Cultural Banda de Música de Meco - Plaza de la Constitución
- Asociación Cultural Banda de Música Villa de Algete - Plaza de la Constitución
- Banda de Música de San Martín De la Vega - Auditorio Municipal Julián Antonio Sánchez
- Banda de Música de Navalcarnero - Plaza de Segovia
- Banda de Música de Brunete - Templete de los Jardincillo