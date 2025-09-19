Hispanidad 2025 acogerá conciertos de María José Llergo y Gloria Estefan en Madrid: consulta toda la programación musical

María José Llergo, Henry Méndez, Alizzz, Niña Polaca o Gloria Estefan son solo cinco de los numerosos artistas que celebrarán espectáculos gratuitos en Madrid por la Hispanidad 2025.

La Comunidad de Madrid comparte la programación completa de actividades para la celebración de la Hispanidad 2025, que acogerá numerosos espectáculos musicales con conciertos de artistas como María José Llergo, Henry Méndez, Alizzz, Niña Polaca o Gloria Estefan, que se encargará de dar el pregón coincidiendo con su 50 aniversario en la música.

Los conciertos se dividen por días y ubicaciones, aunque la mayoría tendrán lugar en cuatro espacios de la capital: la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Plaza de España y el Puente del Rey.

A continuación, presentamos la lista de toda la programación musical de la Hispanidad 2025 entre los días 3 y 12 de octubre.

Plaza Mayor

Çantamarta - 9 de octubre - 19:00

- 9 de octubre - 19:00 Los Estanques + El Canijo de Jerez - 9 de octubre - 21:30

- 9 de octubre - 21:30 Maestro Espada - 10 de octubre - 18:00

- 10 de octubre - 18:00 Rita Payés - 10 de octubre - 19:30

- 10 de octubre - 19:30 Silvana Estrada y Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía - 10 de octubre - 21:30

- 10 de octubre - 21:30 Orquesta Aragón - 11 de octubre - 19:00

- 11 de octubre - 19:00 María José Llergo - 11 de octubre - 21:30

- 11 de octubre - 21:30 Concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid - 12 de octubre – 12:00

- 12 de octubre – 12:00 Mocedades y Los Panchos - 12 de octubre - 13:30

- 12 de octubre - 13:30 Corral de la Morería - 12 de octubre - 21:00

Puerta del Sol

Nidia Gongora - 9 de octubre - 19:00

- 9 de octubre - 19:00 Henry Méndez - 9 de octubre - 21:30

- 9 de octubre - 21:30 Miranda! - 10 de octubre - 19:00

- 10 de octubre - 19:00 Babasónicos - 10 de octubre - 21:30

- 10 de octubre - 21:30 OnOff - 11 de octubre - 18:50

- 11 de octubre - 18:50 Kevin Johansen + Liniers + The Nada - 11 de octubre - 20:00

- 11 de octubre - 20:00 El Twanguero presentando Soñando California - 12 de octubre - 13:00

- 12 de octubre - 13:00 Espectáculo de zarzuela Ritmos de Ultramar - 12 de octubre - 13:00

- 12 de octubre - 13:00 Naíza - 12 de octubre - 18:00

Plaza de España

Chita - 9 de octubre - 18:30

- 9 de octubre - 18:30 Aleesha - 9 de octubre - 19:00

- 9 de octubre - 19:00 Bon Calso - 9 de octubre - 22:00

- 9 de octubre - 22:00 Muerdo - 10 de octubre - 19:00

- 10 de octubre - 19:00 Dillom - 10 de octubre - 21:30

- 10 de octubre - 21:30 Eliades Ochoa - 11 de octubre - 13:00

- 11 de octubre - 13:00 La Ganga Calé - 11 de octubre - 19:00

- 11 de octubre - 19:00 Alizzz - 11 de octubre - 21:30

- 11 de octubre - 21:30 Sonora Ponceña - 12 de octubre - 13:00

- 12 de octubre - 13:00 Tiraya - 12 de octubre - 18:00

- 12 de octubre - 18:00 Bomba Estéreo - 12 de octubre - 19:30

Puente del Rey - Repsol - Madrid Río

Orquesta El Macabeo - 9 de octubre - 19:00

- 9 de octubre - 19:00 Niña Polaca - 10 de octubre - 21:30

- 10 de octubre - 21:30 Gerardo Morán y Los más queridos - 11 de octubre - 13:00

- 11 de octubre - 13:00 Bareto - 11 de octubre - 19:00

- 11 de octubre - 19:00 Karina La Princesita - 11 de octubre - 21:30

- 11 de octubre - 21:30 Nacho Nacif - 10 de octubre – 20:00

Plaza de Colón - Repsol

Gloria Estefan - 5 de octubre - 13:00

Museo Cerralbo

De américa y España - 8 de octubre - 19:00

Centro Sefarad-Israel

Desde el amor. Binelli – Ferman Duo - 9 de octubre - 19:00

Real Academia de San Fernando

Recital de canto y piano de Laia Falcón y Alberto Rosado - 10 de octubre – 12:00

Casa Museo Lope de Vega

La mujer en Hispanoamérica. Trío Nuestra América - 10 de octubre - 19:00

Centro Cultural Paco Rabal

Trío valdés legacy - 10 de octubre – 20:00

Teatros del Canal – Sala Roja

Reflejos de Macondo - 11 de octubre – 19:00

Caixaforum

Concierto Bajo mi voz - 12 de octubre – 17:00 y 18:00

Conciertos en las salas Madrid en Vivo

La programación musical de la Hispanidad 2025 también incluyen numerosos conciertos en salas:

Perrosky - 3 de octubre - 21:00 - Fun House

- 3 de octubre - 21:00 - Fun House Feli Colina - 4 de octubre - 20:00 - Café Berlín

- 4 de octubre - 20:00 - Café Berlín Somos Emigrantes - 4 de octubre - 21:00 - Hangar 48

- 4 de octubre - 21:00 - Hangar 48 Error divino - 4 de octubre - 21:30 - Microteatro

- 4 de octubre - 21:30 - Microteatro Los Chocolatinos - 8 de octubre - 21:00 - El Intruso

- 8 de octubre - 21:00 - El Intruso Querido Sifo - 8 de octubre - 19:30 - Microteatro

- 8 de octubre - 19:30 - Microteatro Proyecto Lunfardo - 9 de octubre - 21:30 - Moe

- 9 de octubre - 21:30 - Moe Juan Vegas - 9 de octubre - 21:00 - Peor para el Sol

- 9 de octubre - 21:00 - Peor para el Sol Concierto conferencia: Flamenco de ida y vuelta. América en el flamenco - 9 de octubre - 20:00 - Tablao Torero

- 9 de octubre - 20:00 - Tablao Torero Emilio Ibañez + William Vivanco - 10 de octubre - 22:30 - Rincón del Arte Nuevo

- 10 de octubre - 22:30 - Rincón del Arte Nuevo Ronnie Romero con Gus G - 11 de octubre - 20:00 - El Sol

- 11 de octubre - 20:00 - El Sol Oscar Rápalo - 11 de octubre - 00:00 - Rincón del Arte Nuevo

- 11 de octubre - 00:00 - Rincón del Arte Nuevo Jump For Sugar + Mota Blues - 11 de octubre - 22:00 - Tempo Audiophile Club

- 11 de octubre - 22:00 - Tempo Audiophile Club José y el Toro - 12 de octubre - 21:00 - Café La Palma

- 12 de octubre - 21:00 - Café La Palma María Cristina Plata - 12 de octubre - 19:00 - Villanos

Conciertos de las Bandas de Música

El domingo 12 de octubre a las 12:00 se celebrarán varios conciertos liderados por bandas de música. Tendrán lugar en distintos municipios: Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero y Brunete.