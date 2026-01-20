La historia de '20 de enero', uno de los grandes himnos de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh

Lo que empezó siendo una aventura para un grupo de compañeros de la universidad terminó convirtiéndose en una de las bandas de pop más importantes de España, La Oreja De Van Gogh.

Y es que ahora los más nostálgicos están de celebración, pues Amaia Montero ha vuelto como vocalista de La Oreja De Van Gogh y podremos escucharla cantar en directo algunos de sus grandes temas durante su gira Tantas cosas que contar Tour 2026.

Y es que en 2007, la cantante guipuzcoana Amaia Montero quiso emprender su carrera en solitario después de 12 años en el conjunto, una carrera que les valió para editar cuatro discos de estudio y vender millones copias con ellos: Dile al Sol (1998), El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006).

Los otros integrantes continuaron la travesía musical con Leire Martínez, mientras que Amaia editó cuatro álbumes hasta que en 2018 frenó su trayectoria en seco para tratar sus problemas de salud. Después, tras reaparecer junto a Karol G en uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu, anunció que ya estaba preparada para volver a primera línea.

Qué significa la letra de '20 de enero'

A lo largo de los casi 30 años de trayectoria del grupo —la aventura musical arrancó en 1996—, sus canciones se han instalado en la memoria de sus fans y el tintineo de las campanas de 20 de enero es sin duda uno de los que más repiten los nostálgicos. Su sintonía vuelve a inundar las redes sociales cuando el calendario marca esa fecha cada año y la historia de la letra vuelve a cobrar relevancia.

Compuesta por Xabi San Martín, Pablo Benegas y la propia Amaia Montero, la canción relata una experiencia personal de la cantante.

La letra habla de un reencuentro de Amaia en una estación de tren en San Sebastián con el que había sido su gran amor, una relación a distancia que vuelve a florecer con este acercamiento.

"En el momento que vi tu mirada buscando mi cara / La madrugada del 20 de enero saliendo del tren /Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida / Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer", canta la intérprete en el tema, incluido en el LP Lo que te conté mientras te hacías la dormida y el recopilatorio LODVG Grandes Éxitos. Este momento tan mágico se convirtió en canción y el resto ya es historia.

Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh

Se ha especulado mucho sobre qué fue lo que llevó a Amaia Montero a precipitar su salida del grupo cuando la banda estaba en el punto álgido de su carrera, llenaba estadios y vendía discos como churros.

En una entrevista con Risto Mejide en 2015, la artista descartaba la idea de que todo hubiese sido provocado por una discusión con Pablo Venegas. Negó el enfrentamiento y achacó la separación a las "circunstancias" y un "punto de inflexión".

Mejide insistió y quiso saber cuál era ese "punto de inflexión" que terminó con la ruptura de la banda. "Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas", manifestó. "No fue un día... La convivencia, que es dificilísima. Yo estaba muy protegida también dentro del grupo, cosa que después en solitario cambia", aseguró Montero.

Letra completa de 20 de enero

Pensé que era un buen momento

Por fin se hacía realidad

Tanto oír hablar de tu silencio

Dicen que te arrastra como el mar

Llené de libros mi maleta

También de fotos tuyas de antes

Dibujé tu sonrisa junto a la mía

Me dormí con tu abrigo en el sofá

Quiero estar a tu lado

Quiero mirarte y sentir

Quiero perderme esperando

Yo quiero quererte o morir

En el momento que vi tu mirada buscando mi cara

La madrugada del 20 de enero saliendo del tren

Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida

Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer

Cogí un tren que no dormía

Y vi tu cara en un cristal

Era un reflejo del sol de mediodía

Era un poema de amor para viajar

Quiero estar a tu lado

Quiero mirarte y sentir

Quiero perderme esperando

Yo quiero quererte o morir

En el momento que vi tu mirada buscando mi cara

La madrugada del 20 de enero saliendo del tren

Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida

Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer

Te perdí y no te perderé

Nunca más te dejaré

Te busqué muy lejos de aquí

Te encontré pensando en mí

En el momento que vi tu mirada buscando mi cara

La madrugada del 20 de enero saliendo del tren

Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida

Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer