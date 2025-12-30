La historia de 'Aunque tú no lo sepas': "Es la canción que menos tiempo he tardado en componer"

Hay veces que basta con escuchar unos acordes para identificar una canción. Eso ocurre cada vez que suena Aunque tú no lo sepas, la canción que Quique González escribió en 1999 para Enrique Urquijo.

El tema, incluido en el disco Desde que no nos vemos, es una de esas composiciones mágicas que todo el mundo identifica y probablemente la canción más conocida del madrileño, y también la que menos tiempo tardó en escribir.

Así lo cuenta en una reciente entrevista en La puerta del backstage, de Onda Cero Podcast, donde recuerda la historia del tema. "Es la canción que menos tiempo he tardado en componer en mi vida y la que más lejos ha viajado y la que más conoce la gente", señala el intérprete de Vidas cruzadas o Salitre.

"Enrique estaba preparando el repertorio para su segundo disco con Los Problemas y un domingo por la tarde en casa de mis padres tenía el libro de Luis [García Montero], Habitaciones separadas, y estaba escuchando Wonderful Tonight de Eric Clapton. Jugando con la guitarra empecé un poco a cantar los versos encima de esto", cuenta el cantante sobre cómo nació esta canción a partir de un poema que el granadino escribió a Almudena Grandes.

Lo siguiente fue enseñársela a Enrique Urquijo. "Se la llevé a casa de sus padres con dos canciones más en una cinta y creo recordar que solo escuchó Aunque tú no lo sepas. No llegó a escuchar las otras, dijo 'Es esta, es esta", recuerda Quique González, que logró colarse en la discografía de Enrique Urquijo por insistencia.

Según contó en otra ocasión, se conocieron en El rincón del arte nuevo, un local madrileño donde tocaba frecuentemente Urquijo y que fue el primer escenario de González. Allí no dudó en mostrarle su admiración y, tras verse en varias ocasiones, Enrique le propuso que escribiese algo para él. Ese algo es Aunque tú no lo sepas, una declaración de amor hecha canción que se ha convertido en uno de los grandes temas de finales del siglo XX.