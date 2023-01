La historia de 'Si tú supieras', la canción que Manuel Carrasco ha dedicado a Elena Huelva

"Nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos", escribió Manuel Carrasco en Instagram al conocer la noticia de la muerte de su amiga Elena Huelva, la joven influencer de 20 años que se hizo famosa por visibilizar su enfermedad.

En 2016 fue diagnosticada de un sarcoma de Ewing y, desde el primer momento, se enfrentó al tratamiento con ilusión. "Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú", dice el mensaje del cantante, quien entabló con la joven una gran amistad que refleja en este mensaje escrito con lágrimas de rabia.

El artista de Huelva ha querido completar este mensaje dedicándole una canción a la joven.

Con la voz rota, Manuel Carrasco le canta Si tú supieras, una canción de su disco Habla de 2012, cuya historia contó en un concierto ese año en Barcelona.

La historia detrás de 'Si tú supieras'

Si tú supieras es una canción muy especial para Manuel Carrasco, de ahí que se la haya dedicado a Elena Huelva. El cantante la escribió pensando en sus fans, a los que asegura tiene mucho que agradecer.

"Muchos de ustedes me cuentan que las canciones les hacen reír las canciones, que comparten momentos de felicidad, incluso de desahogo, que os acompañan. A mí también, muchas de las cosas que me contáis, muchas de las cosas que me explicáis, por carta o cuando nos vemos, también me hacen reflexionar y a la vez también aprender", dijo el artista antes de cantar Si tú supieras. "Esta canción habla de eso, de esa complicidad y de vuestra lección de vida", añadió.

Y para lección de vida, la que le dio y nos ha dado Elena Huelva. Él mismo lo escribió en su mensaje de Instagram: "Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida".

La letra de 'Si tú supieras'

No lo hice por mí

Y en tu dolor fue mi rescate

La vida mostró

Los caras en su escaparate

Me enseñaste el alma

Se abrieron mis ojos

De tus emociones aprendí

Yo lo hice por mí

Pero fuiste tú

Quien me hizo entender

Cuando tu vida se escapaba

Puede suceder

Toda una lección

De un ángel que el cielo se ganó

Yo que a veces soy

Tan inconsciente me avergüenzo

El tiempo que pierdo

En la desgana y el lamento

En tu calle amarga

Mis primeros pasos

Pude de tu mano

Caminar

Yo lo hice por mí

Pero fuiste tú

Que me hizo entender

Mientras tu vida se escapaba

Puede suceder

Toda una lección

De un ángel que el cielo se ganó

A veces pasa

Uno no sabe

Y siente que ya no

Puede luchar

Pienso en ti

Sonrío y miro al frente una vez más

