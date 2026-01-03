Horarios del Mad Cool 2026 por días: ¿cuándo actúa cada artista?
El festival Mad Cool 2026 ha desvelado sus horarios con seis meses de antelación. El objetivo es que el público tenga tiempo suficiente para planificar sus agendas.
El festival Mad Cool ha dado la bienvenida al año 2026 con la publicación oficial de los horarios de su décimo aniversario, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el espacio Iberdrola Music de Madrid, con el objetivo de que los asistentes puedan planificar con tiempo a qué hora y en qué escenarios puedan ver a sus artistas y grupos preferidos.
El cartel del décimo aniversario cuenta con cinco escenarios y más de 70 artistas de primer nivel, incluyendo a Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Pulp, Wolf Alice, Nick Cave & The Bad Seeds, Jennie, Moby, Kings of Leon, Halsey, Pixies, David Byrne, Sigrid y muchos más.
Miércoles 8
Entre alguno de los detalles, el miércoles 8 en el escenario Región of Madrid actuará Wolf Alice a las 20:30 y Foo Fighters a las 22:00. En el escenario Orange, Moby comenzará a tocar a las 22:50.
Jueves 9
El jueves 9, en el Región of Madrid será el turno de Lorde a las 20:30 y Florence + The Machine a las 00:30; mientras que Sade Jean debutará a las 21:50 en el escenario Mahou Cinco Estrellas, entre otros grupos.
Viernes 10
El viernes 10 de julio actuará Pixies a las 20:30 y Kigs of Leon a las 22:15 en el espacio Region of Madrid; mientras que Interpol tocará a las 0:50 en el escenario Orange.
Sábado 11
Por su parte, el sábado 11 llegará al Region of Madrid Nick Cave & The Bad Seeds a las 22:00 y Pulp a las 00:40; mientras que en el The Loop Iberdrola pinchará Nina Kraviz a las 21:40 y Richie Hawtin a las 22:15, entre otros muchos artistas.
Novedades del Mad Cool 2026
Con la publicación de los horarios por sorpresa muchísimo antes que lo suelen hacerlo otros festivales, los asistentes pueden empezar a organizar su agenda personalizada.
El festival propone en su décimo aniversario un nuevo modelo "pensado para ofrecer un espacio más amplio, jornadas de identidad propia y una experiencia adaptada a cada público", indican los organizadores en un comunicado.
Entre las novedades, destacan un mayor espacio y confort, con ajustes de aforo y un diseño orientado al bienestar; una mayor sostenibilidad y comodidad; y una propuesta artística renovada, con jornadas "de identidad propia".
"Esta edición reafirma el posicionamiento de Mad Cool como referente musical, cultural y social, consolidando a Madrid como un hub cultural europeo de primer nivel. Tras diez años de historia, entramos en una nueva etapa, con un formato renovado que prioriza la comodidad, el bienestar y la experiencia de cada asistente, manteniendo la calidad y producción que han convertido el festival en un referente musical y cultural a nivel internacional", subrayan.