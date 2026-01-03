Horarios del Mad Cool 2026 por días: ¿cuándo actúa cada artista?

El festival Mad Cool ha dado la bienvenida al año 2026 con la publicación oficial de los horarios de su décimo aniversario, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el espacio Iberdrola Music de Madrid, con el objetivo de que los asistentes puedan planificar con tiempo a qué hora y en qué escenarios puedan ver a sus artistas y grupos preferidos.

El cartel del décimo aniversario cuenta con cinco escenarios y más de 70 artistas de primer nivel, incluyendo a Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Pulp, Wolf Alice, Nick Cave & The Bad Seeds, Jennie, Moby, Kings of Leon, Halsey, Pixies, David Byrne, Sigrid y muchos más.

Miércoles 8

Entre alguno de los detalles, el miércoles 8 en el escenario Región of Madrid actuará Wolf Alice a las 20:30 y Foo Fighters a las 22:00. En el escenario Orange, Moby comenzará a tocar a las 22:50.

Jueves 9

El jueves 9, en el Región of Madrid será el turno de Lorde a las 20:30 y Florence + The Machine a las 00:30; mientras que Sade Jean debutará a las 21:50 en el escenario Mahou Cinco Estrellas, entre otros grupos.

Viernes 10

El viernes 10 de julio actuará Pixies a las 20:30 y Kigs of Leon a las 22:15 en el espacio Region of Madrid; mientras que Interpol tocará a las 0:50 en el escenario Orange.

Sábado 11

Por su parte, el sábado 11 llegará al Region of Madrid Nick Cave & The Bad Seeds a las 22:00 y Pulp a las 00:40; mientras que en el The Loop Iberdrola pinchará Nina Kraviz a las 21:40 y Richie Hawtin a las 22:15, entre otros muchos artistas.

Novedades del Mad Cool 2026

Con la publicación de los horarios por sorpresa muchísimo antes que lo suelen hacerlo otros festivales, los asistentes pueden empezar a organizar su agenda personalizada.

El festival propone en su décimo aniversario un nuevo modelo "pensado para ofrecer un espacio más amplio, jornadas de identidad propia y una experiencia adaptada a cada público", indican los organizadores en un comunicado.

Entre las novedades, destacan un mayor espacio y confort, con ajustes de aforo y un diseño orientado al bienestar; una mayor sostenibilidad y comodidad; y una propuesta artística renovada, con jornadas "de identidad propia".

"Esta edición reafirma el posicionamiento de Mad Cool como referente musical, cultural y social, consolidando a Madrid como un hub cultural europeo de primer nivel. Tras diez años de historia, entramos en una nueva etapa, con un formato renovado que prioriza la comodidad, el bienestar y la experiencia de cada asistente, manteniendo la calidad y producción que han convertido el festival en un referente musical y cultural a nivel internacional", subrayan.