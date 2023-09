Ice Spice revela el origen de su amistad con Taylor Swift

Ice Spice se encuentra en pleno crecimiento musical y ha recogido los primeros frutos. En la pasada gala de los Premios MTV VMAs, se llevó la estatuilla a Mejor nuevo artista, lo que ha supuesto que su fama se catapulte.

La cantante estadounidense ha dado una entrevista para Variety y se ha pronunciado sobre esta gala, especialmente por los cómicos momentos que nos dio con Taylor Swift. Estaban sentadas juntas y cuchichearon, bailaron, cantaron y bebieron juntas.

"Esa es mi hermana. Estábamos hablando de un montón de cosas. Ella es muy divertida. Estábamos bebiendo algo. Simplemente charlando, vibrando", ha explicado sobre cómo fue sentarse al lado de una reina como la intérprete de Blank Space.

Las dos artistas tienen una colaboración. Se unieron para el remix de Karma, el tema que Taylor tiene en el disco Midnights y Ice Spice ha revelado el origen del single, pero también de su amistad

Se conocieron en 2020 cuando la rapera vio el documental Miss Americana de Swift: "Lo que aprendí del documental de Taylor es que realmente es necesario trabajar duro y no todo será tan fácil como parece. Y mi representante me escuchó hablar de eso y se comunicó con su equipo, y luego tenían una canción para mí".

La amistad con Taylor Swift y Nicki Minaj

La revista también se ha puesto en contacto con la de Pensilvania para la entrevista y le ha preguntado que opina de Ice Spice. A lo que ha respondido que se identifica mucho y lo que más le impactó fue "su dedicación y concentración".

"Es extremadamente profesional sin ser fría. Lúdica y divertida sin apartar la vista del premio. Ella sabe lo que es y lo que no es "ella" y establece esos límites con gracia. Estudia la industria y las carreras de otros artistas, pero tiene muy claro cómo trazar su propio camino definitivo y original. Es su capacidad para encontrar cuidadosamente ese equilibrio lo que me impresiona muchísimo", ha señalado.

Entre otros temas, Ice Spice ha contado que también está muy unida con Nicki Minaj y cuando tiene momentos de mucho estrés, cuenta con el apoyo tanto de ella como de Taylor.

"A veces me despierto y digo: 'Le enviaré un mensaje de texto a Taylor' o 'Le enviaré un mensaje de texto a Nicki'. Y luego ellos responden y yo digo: 'Vaya, eso realmente me hace sentir como esa chica, de verdad'", dice. "Que me apoyen y me animen me da toda la motivación que necesito".

Ice Spice ha comenzado su carrera a la cima y le esperan con los brazos abiertos.