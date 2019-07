Iggy Azalea se une a Kash Doll para el segundo single de su nuevo disco, 'In My Defense', en el que llevaba tiempo trabajando y que por fin ha salido a la luz.

Iggy Azalea y Kash Doll, amigas de instituto en el vídeo de 'F*ck It Up' / Youtube

La nueva era de Iggy Azalea ha comenzado. Si para el single principal de su nuevo disco la cantante elegía 'Started', con un vídeo muy Playboy, para el segundo tema la artista se une a Kash Doll y juntas le ponen ritmo al rap 'F*ck It Up'.

'In My Defense', el nuevo disco de Iggy, está lleno de letras que hacen referencia al sexo, el dinero y la fama y las bases de hip hop recuerdan mucho al último álbum de Kendrick Lamar. La portada del disco, una imagen en la que vemos a Iggy Azalea muerta sobre un coche, simboliza a las mujeres que no tienen capacidad de defenderse de la opinión pública.

Tracklist de 'In My Defense'

«Thanks I Get»

«Clap Back»

«Sally Walker»

«Homeita»

«Started»

«Spend It»

«Fuck It Up»

«Big Bag»

«Comme des Garçons»

«Freak of the Week»

«Just Wanna»

«I Know»