El imperio millonario que ha conseguido Mariah Carey con una única canción, 'All I Want For Christmas is You'

Ya es una tradición más de Halloween que los fans de la cantante de Hero —porque sí, tiene más éxitos— esperan con ansia: el 1 de noviembre, a las 00:00 horas, Mariah Carey despide la noche más terrorífica cambiando su disfraz de miedo por un sexy look de Mamá Noel para dar la bienvenida a la Navidad al grito de "It's Tiiiiiimeeeee!".

Es entonces cuando empiezan a sonar los primeros cascabeles y tintineos de su hit All I Want for Christmas Is You, esa canción sin la que ya no se entienden estas fiestas —con perdón de Los peces en el río o White Christmas de Bing Crosby—.

Claro que este año, por unas horas, la gran diva nos hizo temer lo peor cuando el pasado 23 de noviembre, en su show en el State Farm Arena en Atlanta, su prodigiosa voz le jugó una mala pasada: no llegó a la altísima nota de su grito de guerra “It’s Tiiiime” y emitió un extraño ruido que hizo saltar las alarmas.

Finalmente, todo quedó en un susto y en sus siguientes recitales demostró que su voz no tenía ningún problema, que la Navidad podía seguir su curso y que ella, mientras, seguirá facturando.

Sí, facturando, porque con su All I Want for Christmas Is You, la Carey lleva 30 años de éxito consiguiendo cifras millonarias con un tema navideño al que ni la propia intérprete y coautora le tenía mucha fe.

It's Time... de facturar

La canción más mítica de Mariah Carey fue lanzada en 1994 como el sencillo principal de su cuarto álbum de estudio, Merry Christmas —sí, canciones de Navidad—, y desde los primeros años se colocó en lo más alto de las listas navideñas. En el inicio de la década de los dos mil, el fenómeno continuó, confirmándose como una de las canciones imprescindibles de la banda sonora de estas fiestas en todo el mundo.

Fue el diario The Economist, en 2017, el primero que dio datos más o menos certeros de la cantidad de dinero que la canción generó desde su lanzamiento en 1994: más 60 millones de dólares en regalías —o sea, en derechos de autor— en esos 13 años; más de 2,6 millones por año. Eso quiere decir que a día de hoy, All I Want for Christmas Is You habrá facturado, al menos, 78.200.000 dólares.

Y sí, al menos, porque en 2017 la canción aún no había llegado a su punto álgido. Fue en 2019 cuando alcanzó por primera vez el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y, desde 2017, con el asentamiento de las plataformas de streaming, el crecimiento de escuchas de la canción al llegar el mes de diciembre ha crecido hasta un 120% en los últimos cinco años.

Si en ese año 2017, logró 2,75 millones de reproducciones en Spotify alcanzando el puesto 12, en 2023 sumó 7,16 millones de reproducciones y el puesto número 1.

Este año, a 16 de diciembre, el tema se sitúa en el número 3 del Top 50 Global de canciones más escuchadas en la plataforma, ya ha superado el número de reproducciones del año anterior, se ha vuelto a colocar en el número 1 de la lista de Billboard Hot 100 y ha batido un nuevo récord: se ha convertido en la primera canción navideña en alcanzar los 2 mil millones de reproducciones.

Para celebrarlo como se merece, la reina de la Navidad lanzó el pasado 13 de diciembre Merry Christmas: 30th Anniversary Edition, la nueva edición Digital Deluxe que incluye el icónico concierto remasterizado que dio en el St. John the Divine allá por 1994, y está haciendo una gira, My Christmas Time tour, de 20 conciertos por Estados Unidos con los que la diva hará crecer aún más su millonario imperio navideño.