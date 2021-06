Es imposible hablar de los 20 años de 'Moulin Rouge' sin celebrar el aniversario de 'Lady Marmalade'

Cuatro mujeres vestidas con ligas de cancán desfilan por un cabaret, cantan y se mueven al son de la sensualidad del burlesque. ¿Os viene a la mente el rostro de Nicole Kidman? ¿Y el de Ewan McGregor? Porque ellos fueron los protagonistas de un musical que marcó un punto y aparte en Hollywood. No obstante, y para muchos de nosotros, cuando pensamos en aquella película, la mente da un quiebro y nos transporta a la canción Lady Marmalade y a su videoclip.

La película Moulin Rouge cumple 20 años pero, seamos sinceros, cuando volvemos a los recuerdos de aquella cinta, más que de los papeles de Nicole Kidman y Ewan McGregor, nos acordamos del grupo formado por P!nk, Christina Aguilera, Lil Kim y Mya interpretando el temazo que fue Lady Marmalade.

La clave del aquel éxito estuvo en la fusión de estilos. Cada una hizo su propia Lady Marmalade, porque la canción les permitía tener la libertad para probar la mixtura de géneros, desde el rock alternativo con P!nk y Christina Aguilera al pop de Mia y el R&B y el rap de Lil Kim.

"Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?"

Lady Marmalade es un single que incluye varios géneros y, por lo tanto, cada persona que la escucha puede sentirse identificada con el fragmento que esté más cercano a sus preferencias musicales. Y todo eso, acompañado de la sexualidad y del carisma de las cuatro artistas.

Gitchie, gitchie, ya-ya, da-da

Para quien no lo sepa, Lady Marmalade no es un tema original, sino un cover de un tema del grupo femenino Labelle lanzado en 1974. Aquí puedes escucharlo.

La canción de P!nk, Christina Aguilera, Lil Kim y Mya no es la única canción estelar de Moulin Rouge. Lady Marmalade fue la cabecera de un conjunto de interpretaciones que potenciaron una película que marcó a toda una generación.

Junto a ella, le acompañaron otros himnos de la cultura pop. Si bien, y en principio, esta idea podía parecer arriesgada, no olvidemos que la película cuenta una historia de amor de comienzos del siglo XX, la inclusión de canciones como Smells Like Teen Spirit, de Nirvana; Roxanne de The Police; Like A Virgin, de Madonna, o Heroes, de David Bowie, entre otras tantas, fue un completo acierto. Este es uno de los motivos, por los cuales, la película de Baz Luhrmann continúa, 20 años después, siendo uno de los musicales más importantes de la historia del cine.

Creole Lady Marmalade What-what, what-what, what-what

¿De qué trata 'Moulin Rouge'?

El filme estuvo bajo la batuta de Baz Luhrmann, elegido después del éxito cosechado por Romeo + Julieta, de William Shakespeare. En aquella película tuvo a su cargo a un jovencísimo Leonardo DiCaprio y a Claire Danes.

La historia de Moulin Rouge nos transporta a comienzos del siglo pasado en la ciudad de París. Allí está Christian, interpretado por un siempre solvente Ewan McGregor, y Satine, bajo la piel de Nicole Kidman. Cómo no, sus caminos se cruzan, accidentalmente, y Cristian se enamora, perdidamente, de la estrella del Moulin Rouge. La bohemia, el baile, los celos y el amor son solo algunos de los temas que se tratan a lo largo de la película.

Donde Moulin Rouge triunfó, también lo hicieron musicales más arriesgados como Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, del genial Tim Burton; El gran showman, de Michael Gracey en 2017 o La ciudad de las estrellas (La La Land), de Damien Chazelle. Pero no todo han sido victorias en el mundo de los musicales. De hecho, uno de los fracasos más sonados de los últimos años fue Cats, una producción que tenía estrellas de la industria musical, como Tawlor Swift y Jason Derulo.